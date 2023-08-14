愛息族的投資新策略 00932兆豐高股息 ETF 8月15日開募

近期台股震盪加劇，尤其漲多的半導體與AI概念股回檔較深，對存股族來說，正是尋找優質企業低檔進場的機會。兆豐台灣 ESG 永續高股息等權重 ETF 基金（00932）為兆豐投信首創結合「永續」+ 「高股息」+「等權重」的股息型 ETF，挑選出具備 ESG、高配息的企業，是繼00921後的第二檔台股等權重 ETF，8月15日正式展開募集。

兆豐台灣 ESG 永續高股息等權重 ETF 基金研究團隊表示，近期台股受限於月線反壓，短線大幅上漲可能性較低，加上半導體與AI概念股的劇烈震盪，使得操作困難度提高。下半年電子產業庫存持續調節中，評價修正完後，台股有望在整理過後將再回歸基本面，長期看好台股成長動力，建議逢低分批佈局。

兆豐永續高息等權 ETF（00932）追蹤指數涵蓋更多的上市上櫃好公司，並分散個股震盪風險，透過每半年的等權重調整，除了篩選高股利，賣出權重漲多的個股，獲利落袋為安，實現價值投資的精神。追蹤指數從2020年以來的年度表現相對穩定，在2022年空頭市場時仍保有優質企業股價相對抗跌的優勢，此時利用00932切入市場，掌握進可攻、退可守的投資步調，可望讓資產配置兼顧成長性與收息機會，成為波動市場中，相對較適合愛息族的投資策略。

兆豐台灣 ESG 永續高股息等權重 ETF 基金研究團隊表示，台灣有許多營運表現優異的 ESG 企業值得納入配置，甚至有些產業配發股利的表現穩健持久，如水泥工業的亞泥、電腦及週邊設備的仁寶、塑膠工業的南亞、半導體的聯詠，以及電腦及週邊設備的廣達等公司皆連續配發股利達15年以上。對愛息族來說，傳統高股息指數著重在現金流，現在，00932追蹤指數兼顧股利及報酬，讓投資人擁有現金流的同時，也不會錯過資產成長的黃金期，適合投資人納入