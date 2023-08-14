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永豐投顧：頸線攻防 短線生死

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股。本報系資料庫
台股。本報系資料庫

台股上周拉回緊貼16,600點，站在本波段頸線位置，就型態論，跌破頸線就形成M頭，多頭應該堅守，然而觀察上周日K線，除了周三（9日）試圖反攻，周四、五兩天都是收黑K，而且周五留上影線，顯然多方力有未逮。永豐投顧表示，如果本周沒能迅速反攻脫離低檔區，則短線空方優勢會更加鞏固，因此應先觀察，不宜輕易搶短。

永豐投顧表示，上周美股與台股財報、營收等基本面訊息頻發，特別是市場焦點AI概念股調整幅度頗大，不過就訊息內容來說，眼前業績固然差強人意，但是所持理由是輝達 GPU 供給吃緊。從邏輯來看，短期業績不符預期，一方面是預期太高、投資人急於速效，二方面AI投資本來就是下半年升溫，而 SuperMicro 的說法是累積大量訂單，且與輝達的說法一致，所以月中大幅震撼有助清洗籌碼。

台股本波熱潮激發了當沖熱，特別在AI概念股的高波動形成當沖樂園，此一現象當然是籌碼不穩定的特徵，上周的調整也許只是開始，由於相關個股漲幅甚大，大盤也隱含不穩定因素，或許還有調整空間。然而換個角度，上周三大法人進出的特徵不在外資賣超，而是投信有相當大的買超，而且買超標的對AI股仍有偏愛，從投信善於在科技股投資的特長來看，中長線還是有利科技股，故足以維持今年以來的股市特徵—強者恆強。

永豐投顧表示，大盤短線有跌破頸線可能，AI股則是籌碼凌亂，近期缺乏基本面利多扭轉趨勢，故建議謹慎看待盤面波動，本週暫時觀望，但投信衝鋒在前，不須太偏空。

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