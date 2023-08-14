8/14【早晨財經速解讀】7月PPI增溫 短期國債殖利率逼近5% 通膨風險未結束?

高盛集團（Goldman Sachs）經濟學家預期美國聯準會（Fed）明年6月底前開始降息，按季逐步調降。

海濟斯（Jan Hatzius）和梅里克（David Mericle）在周日的一份報告中表示：「我們預測的降息是因為想要通膨接近目標後，資金利率能由限制性水準變得正常化。」

目前，高盛團隊預計2024年第2季開始降息。負責利率制定的聯邦公開市場委員會（FOMC）下個月應會跳過升息，並在11月的會議上做出「核心通膨趨勢已經放緩到足以讓最後一次升息變得沒有必要」的結論。

高盛經濟學家寫道：「正常化並不是特別迫切的降息動機，也因此看到FOMC按兵不動的重大風險。我們預計每季降息1碼。但不確定降息步伐。」

上周數據顯示美國整體通膨率是低於預期的3.2%，剔除能源和食品價格影響的核心消費者物價指數年增4.7%。

美國聯準會決策者自2022年3月開始升息，將基準利率提高到5.25%-5.5%。

高盛團隊表示，「預計資金利率最終將穩定在3%-3.25%之間」。