美股四大指數走低、台積電ADR跌逾2% 台指期夜盤拉回
美國7月PPI高於預期，美國十年期債券殖利率重返4%之上，美股四大指數拉回，費城半導體指數下跌近2%，特斯拉、AMD等同步拉回，台積電（2330）ADR跌約2.7%，台指期夜盤拉回，最低來到16,558點。
由於部分服務類別的價格上漲，美國7月PPI升幅比預期高。美國勞工統計局11日公布，7月PPI（最終需求）比去年同期增加0.8%，高於市場預期的0.7%；月增率則為0.3%，也比預期的0.2%高。
在籌碼面，現貨部分，三大法人賣超73.7億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1311口至5266口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少2759口至1115口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1218口至10281口。
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