MSCI指數季度調整 證交所三策略吸引外資

明晟(MSCI)公司10日中歐時間晚上11時(台灣為11日上午5時)公布第3季相關指數調整，於9月1日開盤生效，為二降一維持。台股於全球標準型指數(MSCI ACWI)權重維持不變，新興市場指數(MSCI EM)及亞洲(日本除外)指數(MSCI AC Asia ex Japan)權重下降0.12百分點及0.21百分點，調整後權重分別為1.65%、15.40%及17.67%。

證交所表示，調整前後的權重差距僅代表成分股變動後，台股在調整基準日的權重變化，不代表台股資金的流向。

證交所表示，指數是市場表現的溫度計，可以反映台灣市場及產業的表現。未來台灣證券交易所將持續積極推動優質企業上市，提升公司治理，建立良好的投資環境等策略，以持續吸引國內外資金投入台股，擴大我國資本市場規模，進一步提升臺灣國際競爭力。