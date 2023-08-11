榮耀20 ETF 啟動財富博覽會 8月11日至8月12日歡迎民眾踴躍參加

國內首場聚焦ETF的大型盛會「榮耀20 ETF啟動財富博覽會」，今(11)日於臺北世貿一館隆重登場。蔡英文總統、金融監督管理委員會主委黃天牧、臺灣證券交易所董事長林修銘、證券櫃檯買賣中心董事長陳永誠、臺灣期貨交易所董事長吳自心、集中保管結算所董事長林丙輝、投信投顧公會理事長劉宗聖、券商公會理事長陳俊宏、期貨公會理事長陳佩君等貴賓均蒞臨開幕典禮，現場近兩百位嘉賓出席觀禮，共同慶祝ETF20週年，並帶領臺灣ETF市場邁向新的盛世。

蔡英文總統致詞時表示，政府致力打造良好友善金融環境、促進資本市場蓬勃發展，希望吸引人才、資金進入，並透過資本市場挹注企業成長動能，帶動經濟發展，也讓全民共享企業經營果實。近年台股參與程度提高且有年輕化趨勢，截至2023年7月開戶人數已達1,234萬，ETF也不斷推陳出新，引進不同產業、主題、策略的ETF，並獲得投資人青睞，這是政府及業界通力合作的成果。再者，政府與業者亦致力於加強協助投資人防範詐騙，希望強化民眾金融素養，促進國民妥善理財，同時未來將持續鼓勵ESG投資，達成金融、企業與永續發展的三贏局面。

金融監督管理委員會主委黃天牧表示，ETF已成為大家熟悉的金融工具，並且因費用低廉、易於分散風險、投資便利等優勢，而漸受投資人喜愛，尤其在2019年底，債券ETF規模較2018年底增加了0.95兆元，引領整體境內基金規模超越境外基金，也為國內資產管理市場締造重要的里程碑。他指出，IOSCO於今年5月發布「ETF健全實務」，針對產品結構、資訊揭露、流動性提供、波動率控制等4大面向提出11項措施，未來對於ETF管理，將同時兼重商品多元化及投資人保護等兩大方向，期能促進ETF市場穩定健全發展。

深受國民青睞 ETF晉升投資新顯學

這次「榮耀20 ETF啟動財富博覽會」是台灣首場以ETF為主軸的博覽會，由臺灣證券交易所主辦，證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所、集中保管結算所協辦，同時，投信投顧公會、券商公會、期貨公會也共同支持推動，以及國內多家投信、證券業者熱烈參與響應，希望促進投資人與ETF生態圈業者互動，使投資理財知識更普及。

臺灣證券交易所董事長林修銘表示，過去20年來，ETF規模從35億元一路成長至今突破3兆元，在亞洲主要市場規模僅次於日本，且受益人數在幾年間快速由164萬人成長四倍至654萬人，等於台灣每4人就有1人持有ETF，這是各界共同努力的成果。ETF的發展彰顯了創新、多元、普惠的意涵：商品類型從市值型、產業型、槓反型，到ESG、低碳、電動車等不同主題ETF，標的亦涵蓋股票、債券、期貨等，滿足多元投資需求，並且讓小資族也能參與。林董事長也強調，今天全新上線的「e添富」資訊平台，提供一站式服務，呈現視覺化及豐富完整的資訊，投資人也可以透過「e添富」進行篩選，找出符合自己需求的ETF商品，為ETF投資增加助力，同時盼望未來與各界一起努力，共同再創我國ETF市場無數璀璨20年！

ETF主題館寓教於樂 創富舞台活動場場精彩

為期兩天的博覽會共規劃四大展區：ETF主題館、創富舞台、創富理財區、ETF沙龍區，精彩活動不間斷。主題館展示臺灣ETF發展里程碑，介紹ETF市場運作和生態系全貌，並幫助大眾了解證券期貨周邊單位提供了齊全的商品種類及便利的投資服務。還有專人介紹新推出的「e添富」，大家可以操作體驗，藉由視覺化分析工具掌握上市ETF數據及策略等重要資訊。主題館內更有集章贈獎活動、酷炫拍貼機，歡迎民眾前往參觀。

創富舞台一連兩日都有精彩活動輪番上陣，首日開幕典禮結束後緊接著迎來國際論壇，國內外交易所、指數公司齊聚一堂，共商ETF未來發展趨勢。「財經名人談投資」邀請投信投顧公會理事長劉宗聖、投信投顧公會監事張錫共同參與對談，分享ETF發展趨勢及未來展望。還有六個場次的「投資找專家」，邀請到國內投信、證券業界專家，專業解析ETF投資術。

活動第二天8月12日將由知名饒舌歌手大支為展出拉開序幕，特別演唱他為ETF量身製作的新曲，接著由「達人帶你飛」接力，理財部落客蕾咪分享小資族如何輕鬆創造被動收入，下午還有錢線百分百粉絲見面會，以及高額獎金的競賽活動「ETF機智擂台大對決」。

前線資訊聚焦創富理財區 ETF沙龍享受茶點與理財分享

創富理財區匯聚國內投信、證券業者一同展出，包含中國信託投信、元大投信、元富證券、永豐投信、永豐金控、兆豐證券、國泰投信、富邦投信、富邦證券、凱基證券、凱基投信、街口投信、群益投信、群益金鼎證券。國內ETF熱潮不斷，各家業者持續推出不同類型的ETF產品，投資人想要了解ETF第一手資訊，首選創富理財區！此外，ETF沙龍區兩日都有不同主題的理財分享會，現場還有免費雞蛋糕及茶品供入座民眾享用，數量有限，歡迎民眾自由前往聆聽。