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ETF財富博覽會登場 元富證券數位金融三大亮點吸睛

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
金管會主委黃天牧(中)、元富證券董事長陳俊宏(右)、元富證券總經理張清發(左)在榮耀20 ETF啟動財富博覽會合影。(元富證券/提供)
金管會主委黃天牧(中)、元富證券董事長陳俊宏(右)、元富證券總經理張清發(左)在榮耀20 ETF啟動財富博覽會合影。(元富證券/提供)

新光金控旗下元富證券參與8月11日至12日「榮耀20 ETF啟動財富博覽會」，現場攤位以「未來投資新顯學」為主題、打造數位科幻視覺、呈現此次展覽的三大亮點，帶領民眾體驗新穎的數位金融服務及特色數位下單功能。另外，今日下午的ETF沙龍座談會，元富特別邀請新光投信董事長劉坤錫，專題分享2023下半年的投資展望，民眾踴躍聆聽，現場座無虛席。

榮耀20 ETF啟動財富博覽會由臺灣證券交易所主辦，攜手證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所及臺灣集中保管結算所共同協辦，並邀集多家證券、投信業者設攤。元富證券表示，現代人的投資需求常因生活步調緊湊忙碌沒時間盯盤，然而盤勢變化迅速多端，客戶若想透過投資輕鬆獲利，就可仰賴程式策略協助。因此，元富證券依循「懶、快、準」的心法，打造本次展覽的三大亮點。

亮點一、「懶人開戶存股智富」：元富證攜手新光銀推出「好富投」帳戶，線上開戶只需5分鐘即可完成開立銀行、證券帳戶；亮點二、「快速下單程式盯盤」: 元富領先同業推出「數位API」，獨家打造24小時線上自動化申辦及建置完整的線上模擬環境與回測功能，客戶只須具備自行開發Python程式碼與元富證券API串接下單的能力，透過自訂交易程式碼，投資隨心所欲；

亮點三、「準確選股策略做主」: 投資新手下載「行動達人APP」即可使用「策略當沖」新功能，專門輔助當沖新手因應盤勢設定進出場條件自動交易，提升交易周轉率，充分協助客戶掌握停損利時機點。

元富證券致力於透過創新的金融商品、服務與平台降低投資障礙，落實普惠金融，並滿足數位原生代客戶的投資理財需求，今年率先同業發行美債ETF權證，推出ETF IPO線上交易服務，吸引客戶選擇元富證券作為ETF投資的第一選擇。元富將持續致力為投資人提供創新的金融產品和優質的服務，以創新及資訊科技能力，滿足投資人多樣化的需求。

新光金控旗下元富證券參與8月11日至12日「榮耀20 ETF啟動財富博覽會」，(左起)元富證券公共事務暨行銷部資深協理許恬忻、總經理張清發、董事長陳俊宏、經紀部副總經理簡翰強到場位同事打氣加油。(元富證券/提供)
新光金控旗下元富證券參與8月11日至12日「榮耀20 ETF啟動財富博覽會」，(左起)元富證券公共事務暨行銷部資深協理許恬忻、總經理張清發、董事長陳俊宏、經紀部副總經理簡翰強到場位同事打氣加油。(元富證券/提供)

元富 ETF

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