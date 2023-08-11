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AI 走勢仍分歧 台股開高走低 下跌33點收16,601點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股。記者余承翰／攝影 (資料照片)
台股。記者余承翰／攝影 (資料照片)

台股今(11)日開高走低，收盤指數為16,601.25點，下跌33.45點，成交金額為2,871.33億元，日K留長上影線；AI 指標股的廣達（2382）及緯創（3231）今日同步上揚，MSCI 新增加的成分股技嘉收盤上漲4.5元以300.5元作收。

MSCI 明晟今日清晨公布季度調整，「MSCI 全球新興市場指數權重由把15.52%下調至15.40%，調降0.12%；MSCI 亞洲除日本指數權重由17.88%下調至17.67%，調降0.21%，在 MSCI 全球市場指數權重維持為1.65%。MSCI 台灣指數成份股方面，這次成分股新增技嘉，刪除穩懋，指數成分股維持90檔，並有23檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多為新增成分股技嘉，其權重為0.48%。權重調降最多為刪除成分股穩懋，權重為0.18%。

今日成交金額大且上揚者包括：智原、奇鋐、營邦、緯穎、創意、材料-KY、華航及啟碁；成交金額大卻走跌者有：世芯-KY、長榮航、光寶科、美時、聯發科、力致、辛耘、台燿、保瑞、波若威及高力。

第一金投顧表示，台股失守季線，8月以來台股震盪回檔，市場籌碼凌亂，不過，融資餘額大減55.6億元，降至2,198.9億元，整體而言，降至2,000億元以下為較健康水準。AI 類股⻑期趨勢依然看好，可持續關注伺服器代工、機殼、散熱、電源供應器、零組件等產業龍頭，伺機布局基本面佳、評價較低個股。另外，9月進入蘋果新機拉貨旺季，可留意蘋果供應鏈，進入旺季有補漲空間。

MSCI 台股

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