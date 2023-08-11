兆豐證集富旅程啟航 體驗「兆豐e存股」、「MegaGo」貼心服務

如何輕鬆存股？如何小額投資積沙成塔？如何掌握最新投資趨勢？兆豐證券邀請民眾把握星期五(8/11)、星期六(8/12)兩天的時間，到台北世貿一館參觀「榮耀20 ETF啟動財富博覽會」，親臨兆豐證券展區，一起探索生活投資學的秘訣。

兆豐證券這次參展特別規劃「啟航集富旅程」，具有三大亮點，第一是邀請民眾親身體驗好用的存股平台「兆豐e存股」，以及由兆豐證券首創推出的美股雙軌計價服務「MegaGo 每股購」，透過實際操作感受智慧便捷的投資服務，在闖關的過程中，不僅關關有禮，趣味十足，現場預約開戶還可以享多重好禮。

第二個亮點是每日上午10點30分開始舉辦「財富大自由」與「兆豐智多星」有獎徵答活動，每場次時間30分鐘，活動中不僅可以收穫實用的理財知識及理財工具，民眾更可參加挑戰拿生活實用好禮。

第三個亮點是兆豐證券將在博覽會「ETF沙龍區」舉辦2場講座，第一場在本周六(8/12)上午11點，主題為「聰明投資ETF」，以淺顯易懂的方式解說ETF投資方式，並且介紹國內外ETF商品類型及ETF投資趨勢等；第二場在本周六(8/12)下午1點，主題為「台股投資展望」，將由兆豐國際投顧黃國偉專業副總親自主講，聚焦下半年投資展望趨勢，發掘產業投資亮點。「ETF沙龍區」現場並提供精緻茶點，讓民眾在輕鬆的氛圍下充實金融理財知識，也呼應兆豐證券近來提倡「生活投資學 投資好easy」的概念。

兆豐證券這次參展主打「兆豐e存股」及「MegaGo每股購」，這兩項服務甫獲國家品質玉山獎最佳產品類的肯定。「兆豐e存股」讓投資人可以依自己的理財規劃，選擇定期定額、定期定股或日日存好股，小額投資也可以積少成多，降低投資風險；「MegaGo每股購」的服務則增加美股交易以股計價的收費方式，讓投資人可以從交易金額計價或每股計價兩種方式選擇最划算的方式，幫助投資人有效節省投資成本。

「榮耀20 ETF啟動財富博覽會」由臺灣證券交易所主辦，歡迎民眾把握8/11/(周五)、8/12(周六)兩日，一起到世貿一館探索ETF理財新知，親臨兆豐證券「創富理財區」D509展區，來趟「啟航集富旅程」。