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財報、營收亮眼 必應飆漲停 寬宏藝術也一度亮燈

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

必應（6625）第2季每股純益1.66元，累計上半年每股純益2.02元，較去年轉虧為盈，7月營收2.96億元，月增54.18%，年增511.58%，解封後演唱會商機爆發，推升今年業績表現，法人表示，演唱會接案已排到明年第1季，業績動能無虞，今（11）日股價開高走高，盤中衝上漲停97.9元；寬宏藝術（6596）也一度跟進亮燈，盤中漲幅逾7%。

必應第2季營收5.6億元，營業毛利1.16億元，營業利益5,842萬元，較去年轉盈，稅後純益7,342萬元，每股純益1.66元；累計上半年營收8.34億元，營業毛利1.74億元，營業利益6,806萬元，稅後純益8,906萬元，每股純益2.02元。

必應7月營收2.91億元，月增54.18%，年增511.58%，累計今年前7月營收11.31億元，年增206.38%。

疫情解封後演唱會大增，必應今年前3季演唱會接案超過200場，且已排到明年第1季，業續績成長動能持續，今日股價以95元開出，股價開高後直往上衝，盤中衝上漲停97.9元鎖死。

必應大漲也帶動寬宏藝術、華研的股價，寬宏藝術7月營收2.71億元，月增998.62%，年增20.75%，累計前7月營收6.29億元，年減25.82%，早盤以50.9元開高後一度衝達漲停53.8元，盤中漲幅逾6%。

華研（8446）7月營收8,267萬元，月增8.62%，年增22.24%，累計前7月營收6.33億元，年增30.89%，早盤以105元開出，一度拉升至112元，盤中漲幅逾5%。

營收 演唱會

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