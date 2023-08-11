AI題材助攻 這7檔入選 MSCI 全球小型指數成分股

MSCI 明晟公布最新季度調整，台股權重兩降一維持，另外，MSCI 全球標準指數（MSCI GLOBAL STANDARD INDEXES）成分股新增技嘉1檔，MSCI 全球小型指數成分股（MSCI GLOBAL SMALL CAP INDEXES）新增17檔，其中，有7檔 AI 概念股入選。

MSCI 指數調整，台股權重兩降一維持，其中，MSCI 全球新興市場指數權重由15.52%調降至15.4%，調降0.12個百分點；MSCI 亞洲除日本指數權重由17.88%下調至17.67%，調降0.21個百分點；MSCI 全球市場指數權重維持1.65%。

MSCI 全球標準指數（MSCI GLOBAL STANDARD INDEXES）成分股新增技嘉（2376），刪除穩懋；MSCI 全球小型指數成分股（MSCI GLOBAL SMALL CAP INDEXES）新增17檔，除了華泰、建準、僑威、華星光、廣運、廣明、勤誠等7檔 AI 概念股之外，還有長榮航太、國賓、中再保、穩懋、先進光、聖暉*、亞翔、帝寶、鈺太、廣積等。

台股今日反彈，AI 股止跌，緯創、廣達領軍反彈，技嘉新入選 MSCI 全球標準指數成分股，股價也是上漲表現，另外，MSCI 全球小型指數成分股新增股中，具有 AI 題材的個股也大多是上漲。

華星光開高走高，盤中上漲逾3%，華泰、建準、僑威、廣明等也都在盤中漲幅超過3%，廣運上漲逾4%，不過，勤誠卻是開高走低，盤中翻黑下跌。