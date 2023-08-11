快訊

影／神明難阻！3輛怪手當著保生大帝的面 強拆冬山慈濟祖宮

高雄台鋁深夜接管秀泰影城！秀泰「五點聲明」反控侵損商譽

藝人馬國畢今凌晨酒駕被抓 酒測值曝光

AI題材助攻 這7檔入選 MSCI 全球小型指數成分股

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

MSCI 明晟公布最新季度調整，台股權重兩降一維持，另外，MSCI 全球標準指數（MSCI GLOBAL STANDARD INDEXES）成分股新增技嘉1檔，MSCI 全球小型指數成分股（MSCI GLOBAL SMALL CAP INDEXES）新增17檔，其中，有7檔 AI 概念股入選。

MSCI 指數調整，台股權重兩降一維持，其中，MSCI 全球新興市場指數權重由15.52%調降至15.4%，調降0.12個百分點；MSCI 亞洲除日本指數權重由17.88%下調至17.67%，調降0.21個百分點；MSCI 全球市場指數權重維持1.65%。

MSCI 全球標準指數（MSCI GLOBAL STANDARD INDEXES）成分股新增技嘉（2376），刪除穩懋；MSCI 全球小型指數成分股（MSCI GLOBAL SMALL CAP INDEXES）新增17檔，除了華泰、建準、僑威、華星光、廣運、廣明、勤誠等7檔 AI 概念股之外，還有長榮航太、國賓、中再保、穩懋、先進光、聖暉*、亞翔、帝寶、鈺太、廣積等。

台股今日反彈，AI 股止跌，緯創、廣達領軍反彈，技嘉新入選 MSCI 全球標準指數成分股，股價也是上漲表現，另外，MSCI 全球小型指數成分股新增股中，具有 AI 題材的個股也大多是上漲。

華星光開高走高，盤中上漲逾3%，華泰、建準、僑威、廣明等也都在盤中漲幅超過3%，廣運上漲逾4%，不過，勤誠卻是開高走低，盤中翻黑下跌。

MSCI AI 台股

延伸閱讀

MSCI 成分股新增技嘉 法人：AI 伺服器可望帶動伺服器業務成長

MSCI 全球標準指數成分股新增技嘉、刪除穩懋

黃榮村：注意金融情勢 適時調整退撫基金投資組合

MSCI 11日調權重 有利盤勢

相關新聞

台積電（2330）第二季法說會重點整理！專家：AI未來少不了護國神山身影

護國神山！佔台股比重近30%，做為半導體龍頭股，主要客戶為蘋果、輝達、聯發科等，經營團隊「喊水會結凍」的那種。

台股早盤漲逾百點 MSCI 新增成分股、技嘉開漲4元

台股今（11）日開盤上漲9.95點，開盤指數點16,644.65點，早盤漲逾百點，來到16,760.06點；MSCI新增...

8/11【早晨財經速解讀】七月CPI達標!油氣上漲Q4恐出現變數?台股跳水AI股殺停?

美國7月整體消費者物價指數（CPI）比去年同期上升3.2%，雖比6月升幅3%稍微擴大，但主要是由於基期效應所致，而且升幅比市場預估的3.3%還低，因此並不足以證明通膨重新回升，市場最新預期聯準會（Fed）9月會議可能不會進一步升息，或許從明年初就開始降息。

上市櫃營收 寫今年最強 蘋鏈帶旺總體業績逾3.2兆元

受惠於蘋果拉貨、旺季效應，以及新台幣匯率貶值，上市櫃公司7月合計營收達3.26兆元，月增0.37%，連三月成長，年減8....

MSCI指數調整 台股權重兩降一維持

指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布季度調整結果，台股在全球新興市場指數、亞洲除日本指數權重分別下調至15.40%、17...

入選 MSCI 全球標準指數成分股 技嘉開高重上300元

MSCI 明晟公布最新季度調整，MSCI 全球標準指數（MSCI GLOBAL STANDARD INDEXES）成分股...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦