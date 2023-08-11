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入選 MSCI 全球標準指數成分股 技嘉開高重上300元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

MSCI 明晟公布最新季度調整，MSCI 全球標準指數（MSCI GLOBAL STANDARD INDEXES）成分股新增技嘉（2376），刪除穩懋（3105），台股今（11）日開高，盤中上漲逾百點，技嘉以300元開出後，一度拉升至307元。

MSCI 每年2月、5月、8月及11月公布季度和半年度調整，最新季度調整中，MSCI 全球標準指數成分股新增技嘉，刪除穩懋，這次調整8月31日收盤後生效。

技嘉新入選 MSCI 成分股，早盤以300元開出，上漲4元，一度拉升至307元，上漲11元，漲幅3,71%，盤中漲幅逾2%。

穩懋遭到刪除 MSCI 全球標準指數成分股，改列全球小型指數成分股（MSCI GLOBAL SMALL CAP INDEXES），早盤以144元開出，下跌6.5元，盤中跌幅4.65%。

MSCI全球小型指數成分股（MSCI GLOBAL SMALL CAP INDEXES）新增17檔，先進光開高後走高衝上漲停，早盤以137.5元開高後衝上漲停147.5元。

MSCI 技嘉

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