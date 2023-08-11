8/11【早晨財經速解讀】七月CPI達標!油氣上漲Q4恐出現變數?台股跳水AI股殺停?

美國7月整體消費者物價指數（CPI）比去年同期上升3.2%，雖比6月升幅3%稍微擴大，但主要是由於基期效應所致，而且升幅比市場預估的3.3%還低，因此並不足以證明通膨重新回升，市場最新預期聯準會（Fed）9月會議可能不會進一步升息，或許從明年初就開始降息。

美股10日早盤開高走高，道瓊一度漲逾400點，美國公債殖利率一度下跌，價格反向走升；DXY美元指數則跌0.4%。

美國勞工部10日公布，7月整體CPI比6月上升0.2%，符合預估，也與6月升幅相同，進一步顯示通膨正緩步降溫。

扣除能源與食品之後的核心CPI，月升0.2%、年升4.7％，均符合預估，年升幅已降至2021年10月以來最低。6、7月的月升幅都是0.2％，是兩年多來最低的連續兩月升幅。

CPI報告的細節顯示，整體CPI上升主要是因為居住成本連續第二個月上升0.4%，以及汽車保險費升高，且雜貨售價已出現今年初來最大升幅；但中古車價格連續第二個月下降，機票更大幅下跌。扣除住宅與能源後，核心服務業價格月升0.2%，與6月相同；年升4.1%，比6月的4.0%略高。另外，扣除能源與食品後的核心產品價格，則出現去年3月來最大跌幅。

路透報導，交易員在最新通膨數據出爐後認為，Fed下月再度升息的機率降至不到10%，甚至最快可能明年3月就開始降息。經濟學者指出，在9月Fed召開會議之前，還有多項重要經濟數據將公布。Fed認為經濟並未明顯減緩，因此將注意勞動市場進一步降溫的信號，包括工資升速減緩。如果就業繼續降溫，通膨不致惡化，9月維持利率不變的機率甚高。