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赴郭台銘造勢晚會脫口「下架國民黨」 徐耀昌會後這樣說

CPI優於預期 台指期夜盤反彈擴大中、漲逾百點

經濟日報／ 記者高瑜君/即時報導

美國7月消費者物價指數（CPI）數據出爐，優於市場預期的表現，帶動美股四大指數全面開高，漲幅超過1%，特斯拉、超微（AMD）等指標股漲幅超過2%、台積電（2330）ADR漲幅達到1.7%，帶動台指期夜盤持續走高朝向16,800點邁進，反彈超過百點，一度達137點，最高來到16793點，收復日盤部分失土。

美國7月CPI年增3.2%，增幅高於6月的3.0%，優於預期的3.3%；美國7月CPI月增長0.2%，預估增0.2%，前值增0.2%。

籌碼面，三大法人賣超現貨225.1億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加3717口至6577口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加5771口，留倉部位轉為淨空單3874口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2847口至11499口。

台指期 美國

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