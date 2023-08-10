鑽石生技9月19日40元掛牌上市 將成立百億併購資金

鑽石生技（6901）將於9月19日以40元正式掛牌上市，成為國內創投公司上市首例。鑽石生技投資今（10）日舉行上市前業績發表會，董事長路孔明表示，本次上市現金增資預計募集的40億元，將與國內外金控、壽險、基金及海外資金等，共同集資百億元以上的併購與發展資金，支持台灣研發成功創新藥打國際盃。

鑽石生技投資為台灣首檔通過上市掛牌的永續型創投，資本額63.5億元，將於8月30日至9月1日辦理上市前股票競價拍賣，每股承銷價暫定為新台幣40元，鑽石9日興櫃收盤價為74.1元，預定9月19日正式掛牌上市。

鑽石生技投資由中天生技於2013年發起成立，富邦金控、台新金控及潤泰集團等三大金融集團共同參與，專注投資於生技新藥、高階醫材、農業生技等高風險的生技創新企業，已支持台灣六所頂尖大學、研究機構衍生出七家生技新創公司，同時累積捐助超過新台幣6億元支持培育高階人才與醫藥研究，並扶植兩家生技新藥公司市值超過300億元。

鑽石生技投資成立迄今十年，投資組合包括國內外多家深具爆發力的生技新創公司，2020至2022年累計稅後淨利達到97.39億元、每股盈餘14.09元、分配股利9.58元，以股票市值計算，原始股東投資報酬率達17倍。

路孔明表示，全球生技市場2030年需求可達3.2兆美元，複合年成長率12.8%。其中台灣生技資本市場自2007年「生技新藥產業發展條例」頒佈迄今，生技股市值16年成長超過10倍，表現亮麗，預計未來五年可望倍數成長，達到新台幣3兆元以上。

路孔明進一步表示，在國內外生技產業持續強勁成長下，鑽石生技投資現有約等值百億元的永續基金將持續投資早期新創生技企業。本次上市現金增資預計募集的40億元，將與國內外金控、壽險、基金及海外資金等，共同集資新台幣100億至160億元的併購與發展資金，優先支持台灣研發成功的創新藥打國際盃，推動產品進入全球主要藥品與醫材市場，提昇創新研發的最大價值，創造未來具有國際競爭力的獨角獸。