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AI族群全數重挫 台股收盤指數下跌236.24點

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股今（10）日收盤指數16634.7點，下跌236.24點，跌幅1.4%，台積電（2330）收盤下跌3元，收盤價551元，跌幅0.54%。（本報系資料庫）
台股今（10）日收盤指數16634.7點，下跌236.24點，跌幅1.4%，台積電（2330）收盤下跌3元，收盤價551元，跌幅0.54%。（本報系資料庫）

台股今（10）日收盤指數16634.7點，下跌236.24點，跌幅1.4%，台積電（2330）收盤下跌3元，收盤價551元，跌幅0.54%。今AI族群幾乎全數重挫，未來將面臨調整壓力，而強勢族群集中於：生技醫療股、散裝航運族群。

台積電以552元開盤、551元收盤。今日公布2023年7月營收報告，2023年7月合併營收約為新台幣1,776億1,600萬元，較上月增加了13.6%，較去年同期減少了4.9%，為歷年同期次高。累計2023年1至7月營收約為新台幣1兆1,670億9,000萬元，較去年同期減少了3.7%。

AI概念股全數走跌，弱勢股集中於：世芯-KY（3661）、技嘉（2376）、奇鋐（3017）、勤誠（8210）、建準（2421）、華星光（4979）、博智（8155）、廣達（2382）、凌群（2453）、雙鴻（3324）。

另外，生技醫療股則為強勢族群：奈米醫材（6612）、合富-KY（4745）、台生材（6649）、霈方（6574）、雙美（4728）、杏輝（1734）、麗豐-KY（4137）、鈺緯（4153）、永信（3705）、瑞基（4171）；散裝航運成抗跌族群，包含：裕民（2606）、中航（2612）、新興（2605）。

台新證券投顧副總經理黃文清建議，待股價跌到一定程度後，後續觀察其它類股是否能接棒，包括蘋概股、非電子族群，或生技股等，而短線操作上，還是要盡量保守，至於漲多的族群，建議退場觀望、減碼、獲利了結，等待這一波止跌後，再開始找機會買進。

台積電 新台幣

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