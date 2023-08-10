受 NVIDIA 挫低影響 創意、世芯股價盤中慘綠

受輝達（NVIDIA）股價昨日晚間在美股下挫影響，連帶讓象徵AI概念股的創意（3443）及世芯-KY（3661）等兩大IC設計服務廠今（10）日股價重挫，其中世芯-KY盤中股價更打至跌停，寫下四個交易日以來低點。

美國政府傳出再度祭出對中國的投資禁令，避免中港澳在AI、半導體及量子運算技術等先進領域投資，其中輝達的AI運算晶片更將可能是美國政府限制對中出口的主要關鍵產品，使輝達昨日股價跌幅達4.72％。

在輝達股價領跌效應下，連帶讓台股今日盤中的AI類股表現相當弱勢，其中創意、世芯-KY等兩大IC設計服務廠今日股價再度重挫，世芯-KY盤中更是被打至跌停1,865元位階，寫下四個交易日以來低點。

至於創意在法說會後釋出相當保守訊息後，盤中股價跌幅超過6％，回到今年5月中下旬以來低點，目前股價已經失守月線及季線，MACD 當前仍在空頭排列當中，象徵股價仍在修正階段。