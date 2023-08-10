星宇增資股出籠股價卻重挫 一度跌逾16%

星宇航空（2646）今（10）日增資股出籠，發行價格為每股新台幣18元，預計發行張數為27.7萬張，今天新股發放，股價一度重挫來到26.6元，最高跌幅達16.69%。法人分析，增資新股出籠是下跌的關鍵之一，然而星宇營收及獲利表現才是長期股價走勢的重要支撐。

星宇航空為充實營運資金、改善財務結構辦理現金增資發行新股，發行張數為27.7萬張，每股發行價格18元，提撥10%計2.77萬張由員工認購，預計將募集48.6億元，資本額達181億元。

星宇航空日前也表示，解封後出國旅遊需求強勁，高機票價格會好二、三年，日本航線可說飛一班賺一班，像日本線今年全滿，這種熱度一定會延續到明、後年；北美線4月才剛開航也是維持高載客率，預計今年12月再開航舊金山，等到新機陸續交機準備再開西雅圖。

星宇航空6月總營收為21.3億元，再創歷史單月新高，年增率1220%。其中客運營收為18.82億元，月增30%，年增2491%。尤以日本航線最受旅客歡迎，而美國洛杉磯航線載客亦優於預期。 累計上半年營收為98.81億元，年增率為1463.27%。