AI這功能太神能「防止禿頭」？ 專家曝光概念股合理價：下次革命兩年內會發生

股市達人股添樂發布一則新影片，分享接下來AI概念股到底要怎麼看？今年以來，幾乎所有主流AI概念股，漲幅都超過1倍，族群裡面平均漲幅是超過125％，這麼高的漲幅也造就一個非常有趣的現象，因為很多的高股息ETF都持有這些AI概念股，就使得像00878跟0056，今年漲幅也很難得的超過大盤的表現，就是因為買到了這些AI概念股。

以下為影音內容：

現在大家都很關心，這些AI概念股第三季末甚至第四季，還能不能在上演驚奇之旅？尤其在上週經歷跌停之後，相信有更多的人都更加關心。

AI概念股為何突然暴跌

導火線就是，7月28號創意在法說會上表示，將下修全年的獲利預估跟展望，這個說法直接導致法說會變法會，創意直接連續跌停兩根，進而在上周拖累整個AI族群走勢。

那為什麼會這樣子？因為創意可以說是5月份以來，所有AI概念股的領頭羊，他是一個具備指標性的個股，那創意在法說會上說今年的獲利可能沒有預想的這麼好，就代表說它的基本面似乎有跟不上股價的情況；市場就擔心這個情況，會不會蔓延到所有AI概念股身上，尤其現在時間點已經接近第二季財報公佈出爐的時間點，8月14日之前所有上市櫃公司都要公佈第二季財報內容。

其他漲一兩倍的AI概念股，會不會面臨到同樣的情況，這是上周幾乎所有AI概念股崩盤的原因。

至於為何AI概念股需求會這麼火燙，歸納出以下三點：

AI殺手級應用一：文本＋畫圖功能

透過柱狀圖的方式，畫了一份柱狀圖，所以這就代表未來，如果不會用Excel也沒有關係，只要會打打字，AI就可以幫忙畫圖，這是非常不得了的一件事，可以省去非常多學習成本。

AI殺手級應用二：參與法說會

AI也可以幫忙讀法說會，尤其是投資美股的，再開財報會議時都是在半夜，如果會使用這些AI工具，就代表能夠把省下來的時間拿去睡覺，就可以為自己的頭髮爭取一點留在頭皮上的時間。

AI殺手級應用三：創意繪畫

像自己從小到大少了一條美術神經的，第一次感覺到救贖，用了這工具之後真的嚇壞，基本上繪畫水平還留在幼稚園時期，但是只要塞給AI，就能畫繪出有水準的成品；而右邊只不過寫一個崩字，希望AI能幫忙加上牛的形象，馬上就可以畫出帶有驚恐的牛頭。

當前AI題材是主升段還末升段

如果所有企業都能夠掌握這一些AI應用，是不是就代表將來本來100個員工，可以縮減成10個員工，1千個更有可能縮減成500個，企業經營的成本下滑了，是不是代表就能夠擠出更多的獲利。

這是當前全球資本市場對於AI概念，具有這麼大想像空間的原因。

上述所演示的都是應用領月的部分，目前的資本市場再漲的是「賣鏟子」的階段，也就是所謂的基礎建設，尤其整個AI人工智慧背後就是由大量的統計運算來做驅動，現在都還在非常早期的基礎建設時期，大家都想要建立自己的AI模型，所以大家都在追求算力，而算力的具體化就是AI伺服器。

今年5月以來，所以AI概念股大幅起漲的原因，就跟AI伺服器有關，尤其是NVIDIA H100的GPU（圖形顯示器），就是這個在供不應求，而這東西又只有NVIDIA跟台積電會做，所以在產量有限的情況下，全世界都在搶；現在喊到一張差不多要3-4萬美金，開發大的像ChatGPT規模的模型，大概就需要3-5萬張的H100的GPU，整體估算全球大約需要43萬張H100的GPU，才有辦法去順利發展這些AI模型。

所以一張用35000美元來計算好了，43萬張就相當於全球光是H100的GPU，規模就超過150億美金。

機構法人與合理價推估

整理最近一個月以來，法人有評價的一些主流AI概念股，有意思的是個人將其目標價都打了8折，為什麼呢？一來法人常常都會有高估的情況，二來，一個多頭正常的修正差不多也就是二成。

所就把所有法人的目標價平均之後，再把它打八折；而法人目標價的欄位，幾乎每個人都有參考超過3家法人機構的目標價，然後去做一個簡單的算數平均。

所以若是紅色的區塊，也就是超跌，其實距離法人的目標價也僅僅只有不到一成的空間，這就說明了其實大部分的利多，都已經反應了。

也就是說，如果現在才想要買進AI概念股，就可以看到法人對這一些主流概念股的訂價，到底貴不貴，心中可以自己去評斷。

當然法人的報告內容會隨著時間去做調整的，起碼就目前的資訊看來，這些股票大部份實際都已經反應了，不只是現在而且是未來，甚至一兩年的基本面。

4個結論

1.現在的AI題材還是一個非常早期的階段，當所有企業都掌握到這些AI應用之後，下一次的革命就會到來，整個過程應該不會太久，接下來一兩年就會發生。

例如：如果是金控掌握了AI應用，員工數可能就不需要這麼多了；那媒體公司也是，找了那麼多編輯，可是未來AI就可以取代他們的工作了，搞不好公司規模可以大瘦身，所以下一波就可能不是漲電子股而已，而是每個行業都有可能受惠。

2.當前這些主流AI概念股，其實所有的利多，都已經提前反應完畢，所以與其這個時間進場，不如多一點耐心來等看看，有無類似發生跌停的情況發生，這時候想買再來買，而且也不至於擔心會持續往下跌，因為這一些公司未來幾年的獲利，基本上就在那邊跌不到哪邊去。

3.這些漲多的AI概念股，公布財報可能會發生「醜媳婦見公婆」，也就是基本面跟不上股價的情況。

4.無論現在對於未來的規畫有多美好，千萬不要忘記，總經因素絕對是不能忽略的，因為這一些大公司要採買一定會看景氣走，如果景氣不好採買的力道肯定會縮手，那這些AI概念股也勢必會受到影響。

不過好消息是，最新的標普500這些公司，獲利預估最差最差就是今年的第二季，那第三季之後，獲利就會逐漸地好轉，當然這是預期的情況，預期是有可能發生改變的，只能邊走邊看了。

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