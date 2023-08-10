台股7月定期定額投資創高

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

最新統計顯示，台股7月定期定額投資金額衝高至83.09億元，刷新單月歷史新高，凸顯散戶偏多心態。法人表示，台股近日進入季線保衛戰肉搏區，但從定期定額金額續揚、近期投信法人轉買、融資餘額不斷創高等三跡象顯示，散戶多頭之心不死，台股可用之兵仍多。

7、8月以來內資成為台股中流砥柱，不僅國家隊公股券商不時出手穩盤，散戶動能更是驚人。根據臺灣證券交易所統計，代表散戶資金流向重要指標的定期定額投資金額，7月回升至80億元以上、達83.09億元，月增4.9億元，月增幅達6.27%，超越今年3月的81億元，改寫歷史天量。

統一投顧董事長黎方國分析，定期定額策略需要時間才能看到投資效果，往往是穩定持久、不太會中斷的金流，加上台股高價股愈來愈多，促使散戶改以「類零股」的定期定額方式存股，以及近幾年來ETF投資大行其道等因素，可推論8月定期定額金額仍將持續增加。

除台股定期定額資金外，散戶動向觀察指標還有投信資金、融資餘額。7月賣超的投信法人在8月隨著主被動基金資金回流，操作轉多，累計連五買金額達127.25億元；此外，融資餘額近期亦不斷疊高，9日達2,254億元高水位。

定期定額 台股 散戶

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