台股多空拉鋸 外資轉買

台股昨（9）日多空拉鋸，電子成交占比仍超過七成，金融、傳產扮演穩盤角色，自營商雖連七賣，但外資轉買，與投信攜手買超，使得指數開低震盪，尾盤拉升小跌，上演季線（16,839點）攻防戰。

美股回檔，原本市場預期台股將同步修正，並跌破季線大關，不過隨季報公布倒數三天，市場預期上市櫃第2季獲利將逾6,000億元，超越首季的5,985億元，在基本面利多逐漸發酵下，反而激勵多頭大舉進場加持，拉動早盤指數走揚。

隨上檔解套賣壓出籠，漲點逐漸收斂，盤中甚至由紅翻黑，而後在平盤上下多空拉鋸，終場小跌6 點、收16,870點，成交值萎縮至3,329億元，再度回測季線支撐。

盤面上，電子類股仍居主流，占比達74%，AI概念股漲跌互見，惟指標股緯創重挫近7%，廣達也跌2.7%，緯穎、川湖同步下挫超過3%；金融、傳產股則扮演穩盤角色，第一金、華南金、南亞、台化等，均齊步收紅。

法人動向上，昨天三大法人合計買超14.39億元，其中外資買超34.51億元，轉賣為買；投信買超44.44億元，連五買；自營商則賣超64.56億元，累計連七賣、賣超419.96億元。八大公股行庫買超3.84億元，累計連二買、買超80.56億元。

台新投顧副總黃文清表示，台股盤勢多空拉鋸，市場追價意願薄弱，且AI族群漲勢已大，同時面臨融資餘額增加速度過快，科技股拖累整體台股表現，預估後續台股持續震盪，操作建議採相對謹慎態度面對。

第一金投顧董事長陳奕光則指出，美股走跌，AI概念股修正但跌勢收斂，短線追價力道轉趨謹慎，台股持續震盪格局。隨時序進入財報密集公布期，加上7月營收公告，關注個股財報與展望，美元指數近期反彈，新台幣近日也走貶，必須更加留意籌碼動向。

統一投顧董事長黎方國指出，升息循環已至尾聲。美國7月就業數據稍微降溫但失業率仍低，顯示仍處於經濟復甦軌道上，中、長線仍有利股市多頭走勢。

雖然近期惠譽調降美債信評等至AA+，且穆迪調降美10家中小型銀行的信用評級，短線國際股市回檔，但高利率引發的流動性風險，也讓聯準會官員近期談話偏鴿，預期降評對股市僅是短期影響。