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曾至親水設施戲水…30多歲女腦膜腦炎發病6天亡 新北衛生局：現已停業

美股早盤平盤遊走 台指期夜盤盤下震盪

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

美股早盤平盤遊走 ，道瓊指數下跌0.01%，那斯達克指數下跌0.38%，標準500指數下跌0.09%，費半指數下跌0.67%；ADR部分，台積電（2330）ADR平盤震盪，鴻海（2317）ADR上漲2.3%、日月光（3711）上漲1.4%，台指期夜盤則下跌0.22%。

現貨部分，三大法人買超14.3億元，投信連三日買超規模超過 30 億且連日放大，自營商則連 7 日賣超，內資 8 月出現對作現象；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1544口至2860口，其中外資買入期貨多單 2,475 口，未平倉淨多單翻多至 856 口，自營商則是加碼期貨空單 504 口，大額交易人回補 5,145口空單，外資偏多操作籌碼回正，籌碼中性偏多。

法人表示，台指期夜盤雖跌破季線，不過日盤開高重新站上，早盤向下回測後走高，盤中再次下殺回測季線買盤仍在。台幣自 8 月以來連日續貶，周三台匯創高後出現第一次黑 K，外資現貨轉買超，可留意外資能否暫停資金匯出， 維繫台股資金動能。

外資 台指期

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