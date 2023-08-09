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投資ETF利器 證交所「e添富」8月11日正式上線

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

為方便投資人掌握投資脈動及ETF最新資訊，臺灣證券交易所籌設一站式投資資訊平台「e添富」將於8月11日上線。「e添富」提供視覺化分析工具、ETF相關統計數據、達人講BAR及投資篩選器等功能，打造健全ETF資訊整合平台。

證交所表示，「e添富」平台主要包含ETF投資的三大面向：

一、市場統計資訊：運用視覺化分析工具彙整投資人關心或需要的統計資訊，如ETF檔數、資產規模、成交狀況、配息月份及各項排名等。

二、投資趨勢及策略分享：邀請市場專家分享正確且不偏頗的投資趨勢及策略，破除投資誤解或迷思。

三、ETF投資篩選器：根據投資人的需求，透過篩選器的量化或質化指標，快速篩選出符合條件的ETF，找出符合自己投資策略的ETF。

證交所指出，設立這個平台，是希望以即時、優質、多元化的方向提升對投資大眾之服務，竭誠歡迎投資人多多利用「e添富」並給予指教。

ETF 證交所

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