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輝達供應商美超微大跌9% 分析師：造成台股大盤開低

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

台股開低走高，盤中震盪回測，近日輝達（NVIDIA）公布 GH200 超級晶片將於2024年第2季投產，資深分析師連乾文指出，輝達公布消息後，供應商美超微（Super Micro）大跌跌9%，引發人工智慧伺服器族群下跌，所以造成今日大盤開低，也建議投資人，待台股進入整理末端後，再進場為佳。

連乾文接著補充，既然如此，大盤應該下跌，但是為什麼還有支撐？他解釋，主要因台積電（2330）「二奈米」環評問題塵埃落定，仍維持全球晶圓代工技術領先角色，投資人樂見之下，台積電股價上漲，因而支撐大盤指數。

另外，連乾文指出目前正處於營收公布，企業營收好的股票，市場反應也較佳，如營邦（3693）企業營收創新高，股價大漲；奇鋐（3017）同樣也是營收創新高，皆屬於那種人工智慧的概念股，市場也較有人氣。

8月15號之前要公布財報，連乾文也指出，目前AI股正拉回現實面，所謂拉回現實面的意思是指，過去人工智慧造成，整個股票市場未來前瞻性非常好，但經過法說會後拉回現實面，也顯示實際上的情況則並非先前想像的好。

例如，人工智慧的概念股緯穎（6669），應該要大漲，而目標價被調高至2345元，連乾文表示，緯穎昨日的法說會指出，Meta資本支出減少，因此第3季，可能只有微幅成長。

連乾文表示，台股大盤目前進入季線保衛戰的整理階段，而大盤還是要人工智慧類股率先反彈，才會有再追加的情況，也建議投資人，等待此階段進入整理末端後，再進場為佳。

人工智慧 營收 台積電

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