7月定期定額衝高至83.09億元 刷新單月歷史新高紀錄

臺灣證券交易所公布7月集中市場相關數字，結果顯示7月定期定額投資金額衝高至83.09億元，月增4.9億元，月增幅達6.27%，刷新單月歷史新高紀錄。

集中市場受到台股漲多出現拉回震盪影響，短線沖沖樂交易當道，7月成交量週轉率提高至12.18%，高於6月的成交量週轉率11.1%；當沖成交值占比則由6月的34.56%拉高至39.49%、平均每日當沖戶數由6月的110,371戶提高至130,326戶，增加近2萬戶，增幅達18.07%。至於ETF，成交值占比由6月的4.62%微增至4.64%。

自然人成交值比重從6月的58.45%至7月拉高為60.94%，外資成交值比重由29.68%降至28.67%。有交易戶數由6月的3,239,526戶增至3,541,703戶；定期定額投資金額增加至8,309,953,080元，相較6月定期定額投資金額7,819,433,016元。