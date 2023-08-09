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台股下跌6.13點 三大法人買超11.26億元

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股今（9）日震盪收黑，盤中高低點震盪逾150點，終場收16870.94點，下跌6.13點，跌幅0.03%，成交量3,281億元，三大法人買超11.26億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超31.55億元，投信買超44.26億元，自營商賣超（合計）64.56億元，其中自營商（自行買賣）賣超23.79億元，自營商（避險）賣超40.76億元。

台股小幅度下跌，權王台積電（2330）呈現上漲，終場收554元，上漲2元，漲幅0.36%，聯發科（2454）股價表現強勢，終場收701元，上漲11元，漲幅1.59%；高價股今日漲跌互見，創意（3443）、世芯-KY（3661）、緯穎（6669）等三檔呈現下跌，而信驊（5274）反彈上漲5.8%，力旺（3529）也有4.59%的漲幅。

自營商 台股

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