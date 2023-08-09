快訊

月領破萬可期？國保獨家揭密 100萬人明年養老金再加碼

繼廣島長崎後 東京險被投原子彈 美國何不展示性試爆就好

桃園越法麵包489人通報不適 食藥署：「3食品」驗出沙門氏菌

散熱族群 AI 熱度不減 力致營收16個月高點 股價帶量直衝漲停

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

台股今（9）日開低走高，盤中最高一度達16,956.73點，隨後漲幅稍有收斂，散熱族群受惠AI帶動需求，帶動股價表現，力致（3483）早盤以148元開出，隨後攻上漲停158元，盤中成交量逾2萬張，其餘健策（3653）、建準（2421）等皆呈現上漲。

力致昨日公告7月營收7.46億元，月增14.1%，年增26.7%，創下16個月以來新高，累計前七月營收44.85億元，年增1.3%，其中主要受惠於筆電、車用需求回溫，加上資料中心業務增長；車用散熱方面，力致已成為全球車用散熱模組廠合格供應商，客戶涵蓋歐洲、美國、日本等地。

健策積極布局 AI 市場，傳統旺季加上超微 AI 訂單，以及客戶陸續釋出急單，下半年營運有望優於上半年。且伺服器均熱片及車用水冷散熱模組業務擴大，健策大園一廠擴建完工後，廠房使用面積將倍增，估明年開出新產能，大園三廠預計2026年完工投產。

建準昨日公告自結第2季稅後純益4.82億元，季增73.4%、年增44%，每股純益1.72元，寫下單季歷史次高；建準伺服器新平台出貨占比將開始走升，成為主要的成長動能，而車用及綠能產品出貨也穩健增長，此外消費性產品在邁入出貨旺季後，估銷售有望回溫至往年水準。

AI

延伸閱讀

力致7月營收月增14% 16月最佳

緯創領漲AI股強彈！外資大買破2萬張 3檔同飆漲停反被出貨

緯創第2季獲利優預期 盤中爆量3.3萬張衝漲停

超導體旋風引爆這族群大漲 華新爆量、華榮及大山漲停

相關新聞

入列 NVIDIA 首發夥伴！華碩早盤開高 技嘉、廣達開低翻紅

輝達（NVIDIA）台灣時間8日深夜宣布推出一系列重量級新品，以全新AI超級電腦晶片，及搭載 L40S GPU 的 OV...

00878 蟬聯ETF成交王

若要論台股人氣最高的ETF是哪一檔，明星級ETF各有擁護者，但若從實際成交量分析，國泰永續高股息ETF（00878）絕對...

8/9【早晨財經速解讀】 AI救了台股?七月資通出口創史高!華爾街投降轉多 消費衰退才開始?

美股三大指數周二（8日）收黑，信評機構穆迪調降美國多家銀行的債信評等，再次引發市場對美國的銀行和經濟健康狀況的擔憂，不過收盤跌幅較盤中收斂，因逢跌買盤進場。

伊雲谷發放現金股利每股2.8元 大股東千萬股息入袋

數位轉型服務商伊雲谷（6689）今（9）日發放現金股利，每股配發2.8元股息，截至6月份為止，公司最大股東為現任總經理蔡...

瓦城重返觀光餐飲股王 預估今年將大賺1.5個股本

瓦城（2729）與王品（2727）股價競逐觀光餐飲股王寶座，掀肉搏戰，近日股價互有高低，不過，在瓦城公布半年報後，今（9...

健鼎土洋對作、投信連十買 營運最壞已過 盤中衝新高

健鼎（3044）半年報出爐，上半年每股純益4.02元，7月合併營收51.7億元，創九個月來高點，健鼎表示，第3季傳統旺季...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦