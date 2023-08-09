散熱族群 AI 熱度不減 力致營收16個月高點 股價帶量直衝漲停

台股今（9）日開低走高，盤中最高一度達16,956.73點，隨後漲幅稍有收斂，散熱族群受惠AI帶動需求，帶動股價表現，力致（3483）早盤以148元開出，隨後攻上漲停158元，盤中成交量逾2萬張，其餘健策（3653）、建準（2421）等皆呈現上漲。

力致昨日公告7月營收7.46億元，月增14.1%，年增26.7%，創下16個月以來新高，累計前七月營收44.85億元，年增1.3%，其中主要受惠於筆電、車用需求回溫，加上資料中心業務增長；車用散熱方面，力致已成為全球車用散熱模組廠合格供應商，客戶涵蓋歐洲、美國、日本等地。

健策積極布局 AI 市場，傳統旺季加上超微 AI 訂單，以及客戶陸續釋出急單，下半年營運有望優於上半年。且伺服器均熱片及車用水冷散熱模組業務擴大，健策大園一廠擴建完工後，廠房使用面積將倍增，估明年開出新產能，大園三廠預計2026年完工投產。

建準昨日公告自結第2季稅後純益4.82億元，季增73.4%、年增44%，每股純益1.72元，寫下單季歷史次高；建準伺服器新平台出貨占比將開始走升，成為主要的成長動能，而車用及綠能產品出貨也穩健增長，此外消費性產品在邁入出貨旺季後，估銷售有望回溫至往年水準。