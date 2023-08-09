健鼎土洋對作、投信連十買 營運最壞已過 盤中衝新高

健鼎（3044）半年報出爐，上半年每股純益4.02元，7月合併營收51.7億元，創九個月來高點，健鼎表示，第3季傳統旺季將較第2季成長，預估營收季增10~15%，統計三大法人買賣超發現，雖然外資連三賣，但投信連十買，在營運最壞時刻已過下，今（9）日開低走高，一度衝達188元，創下歷史新高價，金像電（2368）、欣興（3037）也是大漲表現。

PCB今日股價勁揚，健鼎早盤以168.5元開低後往上拉升，一度衝達188元，上漲16.5元，漲幅9.62%，寫下歷史新高價，盤中漲幅逾6%；健鼎之外，欣興開高後一度衝上187.5元，漲幅5.04%，盤中漲幅逾3%；金像電也是開低後翻紅，一度達181.5元，盤中漲幅逾4%。

健鼎第2季營收134.43億元，毛利率17.1%，季增約1.75個百分點；營業利益12.07億元；單季歸屬母公司淨利9.69億元，年減33.9%，每股純益1.84元；上半年歸屬母公司淨利21.12億元，年減27.4%，每股純益4.02元。

健鼎7月合併營收51.7億元，為九個月來高點，月增18.5%，年減10.2%；累計今年前七月合併營收328.42億元，年減17.3；健鼎表示，看好憶體模組、伺服器、汽車等應用，預估第3季營收季增10~15%，營運最壞時刻已過。

三大法人中，投信連續10個交易日買超健鼎，合計買超11,104張，外資則是連三賣，法人看好伺服器需求回溫，將帶動健鼎營運，明年包括新伺服器平台和 AI 伺服器將是兩大成長動能。