8/9【早晨財經速解讀】 AI救了台股?七月資通出口創史高!華爾街投降轉多 消費衰退才開始?

美股三大指數周二（8日）收黑，信評機構穆迪調降美國多家銀行的債信評等，再次引發市場對美國的銀行和經濟健康狀況的擔憂，不過收盤跌幅較盤中收斂，因逢跌買盤進場。

道瓊工業指數8日收盤下跌158.64點，跌幅0.45%，報35,314.49點；標普500指數下跌19.06點，跌幅0.42%，報4,499.38點；那斯達克指數.IXIC下跌110.07點，跌幅0.79%，報13,884.32點。

費城半導體指數則重挫1.6%至3,679.42點。

標普500指數和那斯達克指數在經歷了五個月的反彈後，距離歷史高點僅差5%，但在8月迄今的六個交易日中已有五個交易日下跌，標普500指數本月已下跌2%，那斯達克指數已下跌3.2%。

穆迪將美國10家中小型銀行的債信評等調降一級，並將紐約梅隆銀行、美國合眾銀行、道富銀行和 Truist Financial 等六家大型銀行列入可能下調評級的觀察名單，因而引發美股周二下跌。

穆迪還警告說，銀行業的信貸實力可能會受到資金風險和獲利能力下降的考驗。今年稍早，包括矽谷銀行在內的三家銀行倒閉，震驚了整個金融系統，此後市場對美國銀行業的信心逐漸恢復。

標普500銀行股指數今年迄今下跌2.5%，而同期標普500指數上漲17.2%，信評遭降凸顯出投資人對金融股信心的脆弱性。

銀行股指數周二下跌1.1%，KBW地區銀行股指數下跌1.4%。高盛和美國銀行這兩家大銀行各下跌約1.9%；紐約梅隆銀行下跌1.3%，Truist跌0.6%。

Glenmede 投資策略和研究主管 Jason Pride 指出，穆迪調降信評並向大型銀行發出的未來可能採取行動的警告，公開顯示穆迪對銀行體系健康狀況及其如何影響更廣泛經濟感到擔憂。

他說：「我認為，從經濟運作的格局來看，這是一件大事，因為地區性銀行的放貸是經濟的主要潤滑劑之一。」「如果銀行業放緩，引擎就不能很好地工作。」

對銀行評級被下調的反應推高了華爾街的恐懼指數，CBOE市場波動指數（VIX）一度創兩個月來的新高。

標普500指數11個主要類股中有八個下跌。金融股理所當然成為跌幅最大的類股之一，但原物料類股和非必需消費品股也遭受重壓。

能源類股上漲0.5%，盤初走低，因最大消費國中國大陸令人失望的貿易數據拖累油價下滑。但在美國政府機構預測經濟前景佳後，能源指數隨油價反彈。

醫療保健股也走高，受惠於禮來大漲14.9%，創收盤紀錄，之前該公司公布的上季獲利良好。

全球製藥股價紛紛上漲，之前總部位於丹麥的諾和諾德表示，旗下肥胖症藥物 Wegovy 可降低心臟病風險。

付費電視供應商 Dish Network 大漲9.6%，此前公司披露了與衛星通訊供應商 EchoStar 合併的計畫，後者也上漲了1%。

美國經濟風向指標 UPS 股價跌0.9%，此前該公司下調年度營收預估。

蘋果公司止住今年以來最長連跌，收盤小漲0.5%。

輝達推出速度更快的超級晶片GH200，意在鞏固AI領域主導地位，不過輝達股價受大盤走低拖累，收盤跌1.6%。