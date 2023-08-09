熱錢大舉匯出，台北股、匯市昨（8）日上演雙殺戲碼，台股在外資賣超193億元、及早盤指數上萬七後引發解套賣壓大舉出籠，衝擊行情一路走弱，終場大跌118點、收16,877點；新台幣則重挫1.4角，收在九個月低點31.81元，並爆出21.125億美元的成交巨量。

根據法人計算，目前台股萬七以上的累計套牢賣壓有逾6兆元水準，法人持續逢高調節，使得行情逢彈承壓。

前一日美股四大指數雖然收紅，漲幅在0.6%至1.1%之間，加權指數早盤一度衝高至17,043點，然而不敵套牢賣壓，終場反而在解套賣壓大舉出籠下大跌118點、收16,877點，再度回測季線支撐，跌幅0.7%，成交量3,792億元。

盤面上，緯創、緯穎繼續反彈，但整體AI熱門族群多數仍向下修正，電子、金融類股普遍弱勢，如資訊服務類股跌1.7%、半導體跌1.0%、金融保險跌0.1%；紡織、航運、電器電纜等傳產股普遍收紅，分別收漲1.1%、0.8%、0.2%等，成為市場資金轉進的避風港。

籌碼面來看，三大法人昨日賣超233.2億元，外資期貨淨空單增加2,357口，留倉部位轉為淨空單367口，現貨賣超193億元，期現貨同步偏空操作；投信買超35.6億元，自營商賣超75.9億元。八大公股行庫則買超76.7億元，力抗外資賣壓。

台新投顧副總經理黃文清表示，台股近來價漲量縮、價跌量增，量價關係不利行情強彈。統計第3季以來，外資累計賣超金額已達1,293億元，投信與自營商也分別賣超99億元與341億元，三大法人都站在賣方。

群益投顧董事長蔡明彥指出，昨日加權指數回測季線有守雖是好事，但季線持續上揚中，如果反覆測試卻沒有大幅反彈，季線可能就會跌破；接下來觀察重點仍是權值股台積電，季線563元已經失守，半年線約540元必須有守。

匯市部分，因投資人憂心聯準會9月繼續升息、避險情緒高漲，熱錢撤離台灣，導致昨天新台幣匯率一路挫跌，最低貶至31.819元，最多貶值1.49角。中央銀行統計顯示，韓元重貶0.72%，日圓貶幅0.67%居次，至於新台幣貶值0.44%。匯銀主管認為，新台幣匯率貶破31.8元後，最快這幾天就會測試32元大關。