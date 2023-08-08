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大摩：今年全球AI資本支出占比上調至27% 台廠四傑出列

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
對於亞洲雲端半導體族群的看好順序，大摩在台廠的最愛是台積電，再來是創意、世芯-KY、緯穎，都給予「優於大盤」的評等。台積電。聯合報系資料照片
對於亞洲雲端半導體族群的看好順序，大摩在台廠的最愛是台積電，再來是創意、世芯-KY、緯穎，都給予「優於大盤」的評等。台積電。聯合報系資料照片

摩根士丹利證券發布報告指出，看好2023年全球人工智慧（AI）資本支出，將AI資本占比從24%上調到27%。對於亞洲雲端半導體族群的看好順序，大摩在台廠的最愛是台積電（2330），再來是創意（3443）、世芯-KY（3661）、緯穎（6669），都給予「優於大盤」的評等，接下來是獲得中立評等的信驊（5274）、南亞科（2408）。

大摩在最新的雲端半導體報告中指出，隨著需求強勁增長，全球各大雲端客戶正花費更多的支出購買不同的AI方案，如超微（AMD）的繪圖處理器（GPU）、AI特殊應用IC（ASIC）等，因此將2023年的全球AI資本支出占比由24%上調至27%。

報告指出，在第2季，美國四家超級雲端供應商的資本支出合計336億美元，季減2%，年減9%，第1季則是年減4%。AI支出的展望全都正面，但非AI支出則是好壞夾雜。其中，微軟的支出仍然最多，未來數季將季季成長。

大摩在7月的報告就已預估AI雲端支出今年看漲，尤其是微軟及其他規模較小的供應商。到了8月，大摩重申AI伺服器今年將年成長60~70%。雲端資本支出通常有兩年的過度支出，接著是一年的庫存修正。如果AI資本支出也是類似的走勢，顯示2024年的投資仍將強勁。

大摩預期，非AI雲端半導體的需求仍將緩慢復甦，尤其是在今年下半年。因此，對於台廠的信驊維持中立評等，但目標價從2,600元下調到2,300元，同時下調未來三年的預估每股稅後純益（EPS），例如今年的預估EPS從30.73元下調到28.28元，下修幅度達8%，2024年EPS下修11%，2025年EPS下修12%。

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