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台股下跌118.93點 三大法人賣超234.56億元

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導
台股今（8）日開高走低，最低曾一度來到16812.59點，終場收16877.07點，下跌118.93點，跌幅0.69%，成交量3,734.59億元，三大法人賣超234.56億元。台股示意圖。記者杜建重／攝影
台股今（8）日開高走低，最低曾一度來到16812.59點，終場收16877.07點，下跌118.93點，跌幅0.69%，成交量3,734.59億元，三大法人賣超234.56億元。台股示意圖。記者杜建重／攝影

台股今（8）日開高走低，最低曾一度來到16812.59點，終場收16877.07點，下跌118.93點，跌幅0.69%，成交量3,734.59億元，三大法人賣超234.56億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超192.99億元，投信買超34.34億元，自營商賣超（合計）75.91億元，其中自營商（自行買賣）賣超40.8億元，自營商（避險）賣超35.11億元。

台股震盪下跌，權王台積電（2330）呈現下跌，拖累大盤，終場收552元，下跌6元，跌幅1.07%，聯發科（2454）同樣走弱，終場收690元，下跌16元，跌幅2.26%；AI相關概念股漲跌互見，緯創（3231）呈現上漲，漲幅3.2%，英業達（2356）、廣達（2382）、光寶科（2301）等皆呈現下跌。

自營商 台股 三大法人

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