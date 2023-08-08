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台股多空交戰 上攻萬七下測季線 跌118點收16,877點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

多空持續交戰，今(8)日萬七點開盤站上卻在盤中失守，下測季線被多頭守住，AI股在短線帽客穿梭下，多檔個股上下震盪劇烈；台股則因台積電（2330）及聯發科盤中走軟而大幅走低，大盤指數以16,877.07點收盤，下跌118.93點，成交量3,734.59億元。

台股早盤開高再度站上萬七點，但權值股不給力，台積電低檔來到551元，下跌7元；聯發科殺低到690元，下跌16元；權值股拉低大盤指數盤中挫低至16,812.59點，再度觸碰季線。資金仍在AI股間流竄，今日成交金額大的緯創、廣達、技嘉、光寶科、緯穎、英業達、創意、奇鋐及世芯-KY都屬AI族群，但漲跌互異。AI股短線交易盛行，部分資金也轉往華航、長榮航、山富等股。

AI股今日表現強勢者包括：緯創、緯穎、奇鋐、世芯-KY、營邦、台光電、雙鴻、川湖等股；此外，成交金額大且上揚者有：辛耘、健鼎、波若威、金像電、保瑞、三陽工業及華城等股。

群益投顧表示，AI股反彈帶動大盤一度收復萬七，新台幣仍續創近八個月低點。目前籌碼已亂，慎防高融資,大盤融資餘額增加32.55億。台股短線挑戰月線約17,087點，再往上將遇到8月2日長黑的17,212點。短線看AI股跌深反彈的表演，但需留意上檔各期均線反壓。操作上，先以搶反彈策略為主，快進快出,除非大盤強勢站穩月線。

第一金投顧表示，財政部今日公布台灣7月進出口統計，通膨壓抑終端需求，企業持續去化庫存，加上中國大陸疫後復甦力道疲軟，導致今年上半年出口持續衰退，已連續十個月負成⻑；在整體需求未明顯回溫、去年基期較高下，預計7月出口仍呈現雙位數衰退，呈連十一黑態勢。美國升息循環來到尾端，通膨溫和下降，⻑線仍有利股市多頭表現，近日市場持續消化美債降評的利空。台股融資餘額來到2,255.6億元仍屬偏高水位，降至2,000億元以下為較健康水準。

AI 台股 台積電

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