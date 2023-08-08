碳權交易所掛牌…追相關概念股當心套在山頂！ 專家曝：這6檔股票有望受惠

【撰文・玩股特派員】

碳權交易所即將在8月7日正式營運，滿手林木資源的造紙類股漲了一波又一波。但如果碳權只拼種樹，工廠關一關，回到原始時代種樹就好啦。下一波的碳權行情，比什麼？碳權交易所即將在8月7日正式營運，這是由證交所與國發基金將共同出資成立，國發會「台灣2050年淨零轉型」的重點措施。光是第一波碳權題材，就讓滿手林業資源的造紙類股在4月大噴發，但碳權行情真的只有造紙全拿嗎？

事實上，所謂碳權行情，背後還有更強的急迫性，甚至攸關國際貿易出口競爭力。

關鍵就在於歐盟早就在2022年6月開出第一槍，也就是第一個碳邊界調整機制（CBAM）法規正式上路：要求進口商申報產品在生產過程中的碳排放量，碳排越高的商品，碳邊境稅當然就會越高，並於2023年1月啟用。據媒體報導，2022年底台灣就陸續有中小企業受歐洲端客戶要求申報碳排放量，影響範圍有多大？以中華經濟研究院整理資料來看，近5年來台灣CBAM涵蓋產品出口至歐盟，年平均出口值為12.1億美元，占對歐盟年平均出口值的5.20%；其中，以鋼鐵占比最大，占CBAM涵蓋產品99.73%，影響當然最大。

2023～2025年主要是CBAM申報產品碳排量階段， 過渡期延長至2026年底，2027年起實際課徵，管制範圍除水泥、鋼鐵、鋁、肥料、電力外、亦涵蓋有機化學品、塑膠、氫氣和氨。

不只歐洲，美國也在2022年提出美版碳關稅《清潔競爭法案》（Clean Competition Act，CCA）草案，目前法案進度已完成二讀，若通過，美國也將在2024年開始徵收碳稅。納管產業包含煉油、石化、化肥、水泥、鋼鐵及鋁等行業，其產品涵蓋範圍在第一階段已較歐盟廣泛。

而且美國的碳稅計算方式，會從2025年起以每年通膨率加5%來漲價，算算到2030年，每噸碳價會至少達到80美元以上，通膨繼續升溫，更不排除將超過 90 美元。作為一個出口導向的國家，當國際大廠也紛紛提出碳中和目標，要求供應鏈做出氣候承諾的時候，GDP超過一半都可能會被徵碳稅，節能減碳不只是價值觀的選擇，更可能掐到台灣多數企業的命脈。

即使不是出口導向，只做內需的企業，台灣在今年初也三讀通過將《溫室氣體減量及管理法》修正為《氣候變遷因應法》，明定應在2050年達成溫室氣替淨零排放，並規劃分階段徵收碳費，第一階段會鎖定年排放量逾2.5萬公噸二氧化碳當量（CO2e）的「排碳大戶」，如鋼鐵、半導體或水泥等占台灣碳排放最大宗的產業，約有287家。金管會也要求上市櫃公司：分階段強制揭露溫室氣體盤查資訊及進行查證，公司董事會應於112年第2季訂定盤查及查證之時程規劃，按季提報董事會控管，強化董事會永續發展責任。並指定碳盤查應對日程。

112年：資本額100億元以上及鋼鐵、水泥業，116年完成確信（約100家） 113年：資本額50-100億元，117年完成確信（約100家） 114年：資本額50億元以下，118年完成確信（約1400家）

換句話說，產業只要有歐美客戶，或是上市櫃公司，鋪天蓋地，至少都需要走過這一趟碳盤查的過程，回報自己到底排了多少碳。那企業要如何知道自己開的公司到底有多少碳排量？這就需要進行所謂「碳盤查」了，要先有碳盤查，才有後續的碳定價、碳減量。碳盤查把溫室氣體排放分成三大種類：

直接排放：公司所擁有或能控制的排放源，來自製程、廠房，以及交通工具的排放 間接排放：從第三方購買或取得，且使用在組織內部的各種能源，所產生的間接排放溫室氣體排放 其他間接排放：公司外部產生的所有間接排放，較難計算和控制，像是員工通勤或商務差旅，產品生命周期產生的排放等等

問題是，在這幾年之前，企業既沒有必要，也沒有能力搞定碳盤查。今年3月發表年度企業永續進程報告，超過77%臺灣企業未進行碳足跡盤查。可想而知，碳盤查（與後續碳管理）方案市場不小，但檯面上的資服業者各有什麼優勢去佔得一塊餅？是否已經開始貢獻營收？

集團企業內的碳排查服務：大世科、東捷資訊

老牌機電廠東元與大同，2023年以來都受惠於節電、綠能與新能源題材，旗下資訊管理相關子公司，也分別有碳排查相關業務。大世科的母公司則是大同，其碳盤查相關商品為「ESG零碳整合管理系統」，提供零碳路徑解決方案供企業遵循及訂定減碳目標，協助企業提升永續發展競爭力。協助客戶從碳當量盤查、分析，進而協助制定碳排減量計劃，例如降低電力消耗、建立再生能源規劃、碳權採購交易管理等，階段性實施以達到淨零碳排目標。

以每月營收來看，還看不出有較前一年穩定增長，股價先行的速度比較快。

東捷資訊母公司就是東元，最早是代理德國軟體商SAP的ERP（企業資源規畫）系統起家，原本公司就有逾260家上市櫃公司客戶。除了攜手雲端報告大廠Workiva推出「ESG智能碳管理解決方案」，包括SAP將在高雄亞灣區成立全球ESG研創中心，也宣布碳盤查的導入及顧問服務，由系統整合夥伴東捷資訊與伊雲谷負責，專攻外銷歐洲市場的金屬釦件業者進行碳盤查。SAP是德國公司，對於歐盟法規的熟悉度自然是優於其他業者。

換句話說，東捷不只與SAP合作，也有ESG智能碳管理解決方案，大小規模通吃。其ESG智能碳管理解決方案已有電機、金屬加工業兩家客戶採用，目標今年要導入40-50家。

以近一年營收來看，雖然6月營收略有成長，也是股價反應的速度更快。

資訊服務業者：伊雲谷、倍力、精誠、叡揚

既然提到SAP，就一起談到另一個合作業者伊雲谷。首先雲端服務商本身就可能是ESG受惠者，因為資料機房的電力耗能可以轉嫁計算到雲端業者上，伊雲谷同樣也是微軟永續雲的合作夥伴。其輔導產業包括水泥業、鋼鐵業、金融業、半導體業上市公司，預計年中可確定相關訂單，順利的話，將會開始有營收貢獻。

以每月營收來看，今年2月開始，連續五個月每月營收較去年同期增加，累計營收也在成長。

倍力合作對象則是美商B2B商業數據業者鄧白氏（The Dun & Bradstreet Data Cloud），其倡議之「ESG黃金生態圈」業者還包括KPMG（安侯建業）、SAP和SGS等，鄧白氏擁有超過20萬家台灣公開及非公開企業資訊。倍力於今年第一季建置「碳管家」系統，預計下半年起可望陸續貢獻營收，雖然今年佔比不會太高，但市場空間成大，看好未來長尾效應，加上訂閱制的收費方式，可望穩定貢獻公司營運。附帶一提，邁達特雖然也提供碳盤查服務，但就是代理倍力的碳管家。

叡揚是資訊軟體與雲端SaaS服務供應商，營收主要來源有訂閱式服務、專案接單等類型，以客戶產業類別來看，最大宗分別為金融業者與政府機構。

其企業碳盤查產品為「Vital NetZero零碳雲」，於2022年第二季上市，仍在起步推廣階段，預計今年貢獻個位數成長 ，但淨零碳排趨勢明確，海外市場也渴望透過日本當地合作經銷商打入市場，販售知識協作管理、客戶關係管理、淨零碳排等系統。即使碳盤查相關商品才剛幾步，但瑞揚本身的營收連續月增。以今年第一季來看，適逢資服業傳統淡季，營收仍有3.5億元，季減17.29%，較去年同期增加20.62%。第二季營收達3.84億元，年增14.6%，累計上半年營收7.4億元，年增17.42%，雙創同期新高。

最後則是台灣資服業龍頭的精誠，其商品為SaaS「Carbon EnVision雲端碳管理系統」，是以顧問服務搭配訂閱式的系統服務作為服務方式。公司自行開發的雲端碳盤查系統客戶產業類別廣泛，已導入應用的客戶包含醫療器材製造業、汽車扣件製造業、半導體封裝業等約有十家客戶。

結論

林木資源只是碳權行情的第一步，第二步之後，就是客戶、數據與資訊管理的戰爭，不然大家工廠關一關，回到原始時代種樹就好了。隨著歐美碳排法規落實於制度，從而形成另一種競爭壁壘，沒跟上腳步的企業，不只成本被墊高，也將面臨更高的市場門檻。

這一路鋪陳下來，你可以看到在造紙產業後，資訊服務業者提供各種碳盤查、以至於排碳管理的資訊服務，才能吃到台灣大小產業企業轉型的餅。從業者的合作對象，或許你就能推測他們的客戶、目標市場與經營方式，也看與歐美市場法規如何接軌。但這一年多來，碳管理產品才紛紛上路運轉，貢獻到實質營收了嗎？或許可再觀察，但是如果你已經追著「碳權概念股」跑時，就小心別被炒作哄抬到山頭吹風了。

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