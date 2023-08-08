旅行社半年報犀利股價起飛 這兩檔上半年賺贏疫情前全年

旅行社股第2季財報表現犀利，五福（2745）公告第2季財報，單季 EPS 2.26元，季增151%，不僅創下單季歷史新高，且賺贏疫情前全年水準，累計上半年每股純益來到3.17元。山富（2743）日前亦公告自結數，6月單月 EPS 1.06元，累計第2季自結每股純益來到3.12元，上半年 EPS 來到5.14元，大賺超過半個股本，全年有機會拚賺一個股本。

旅行社股相繼公告上半年獲利且表現亮眼，帶動股價表現。五福反映半年報利多，盤中股價來到97.4元，漲幅9%，山富盤中股價一度攻上漲停來到155元，雖未能鎖住，但維持高檔震盪。易飛網（2734）盤中股價來到54.1元，漲幅逾7%。

五福表示，上半年日本線占比近五成，東南亞及韓國占比三成，長程線約佔一成，平均團費增加，加上人力回補目前僅達五成，推升營業利益表現，另外，過去三年因疫情期間虧損，有所得稅利益可認列，並遞延至今年上半年認列完畢，上半年所得稅利益認列4,500萬，其中第2季認列2,800萬，促使上半年繳出財報佳績。

展望下半年，五福表示，第3季暑假效益加上郵輪業績大單挹注，是營運成長的主要動能。五福與其他同業合包歌詩達莎倫娜號，從7月到9月共計23趟次，且看好郵輪產品的成長性，包括明年3月至9月會續包歌詩達郵輪號，明年第1季及6月則有 MSC 榮耀號，有利明年業績續航。

法人估，五福第3季來自郵輪的營收貢獻每月約1,500萬~2,000萬，加以旺季催化，有利營收續衝疫後新高。至於第4季則有高雄直飛越南金蘭機場的新航線將啟航，五福已與水晶灣集團簽約，10月18日高雄芽莊線啟航，分別為每周各3班，新的包機業務可望加持第4季營運表現。