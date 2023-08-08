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長榮集團軍走勢強勁 長榮航太、長榮鋼表現搶眼

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
長榮集團個股表現呈現逆勢上漲，長榮航太（2645）盤中大漲逾7%，長榮航（2618）、長榮鋼（2211）盤中皆上漲逾2.5%，其中長榮鋼呈現連續8日上漲，表現強勢，而長榮（2603）盤中也有近1%的漲幅。 聯合報系資料照／記者黃仲明攝影
長榮集團個股表現呈現逆勢上漲，長榮航太（2645）盤中大漲逾7%，長榮航（2618）、長榮鋼（2211）盤中皆上漲逾2.5%，其中長榮鋼呈現連續8日上漲，表現強勢，而長榮（2603）盤中也有近1%的漲幅。 聯合報系資料照／記者黃仲明攝影

台股今（8）日開高走低，盤中最低一度下殺逾170點，多檔AI概念股盤中跳水，不過，長榮集團個股表現呈現逆勢上漲，長榮航太（2645）盤中大漲逾7%，長榮航（2618）、長榮鋼（2211）盤中皆上漲逾2.5%，其中長榮鋼呈現連續8日上漲，表現強勢，而長榮（2603）盤中也有近1%的漲幅。

長榮航太累計上半年營收為71.19億元，稅前淨利11.66億元，每股盈餘（EPS）2.55元。長榮航太總經理李緯章表示，業務主要分為維修業務跟製造兩大事業體，其中維修業務主要受惠於解封後的民航機需求及客機維保商機增加推動，而製造部份則是隨著波音的需求增加，加上進軍軍工領域，而有好的表現。

長榮航6月營收176.3億元、年增59.3%；其中，客運營收126.9億元，改寫新紀錄；累計今年上半年營收930.3億元，年增46.6%。長榮航空總經理孫嘉明日前表示，去年10月到現在都是高票價，預訂寒假的價格也是居高不下，處於全年都是高票價走勢，高票價最少延續到明年上半年。

長榮鋼上半年稅後純益23億元、年增51%，每股純益5.64元，賺逾半個股本；其中主因於鋼構業務吊裝工程毛利較高，以及環保事業帶來貢獻，加上長榮海運配發高額現金股利挹注，帶動上半年營收表現。

長榮航空 營收 長榮鋼 長榮集團

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