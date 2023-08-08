台股閃現萬七後震盪走低 台積電早盤翻黑

台股今（8）日開盤上漲10.46點，開盤指數17006.46點；台積電（2330）以558元開平盤，隨後翻黑。

國內大型投顧指出，投資策略中，先前籌碼較為凌亂的 AI 概念股，短線因融資水位增加、當沖比率過大，即使周一（7日）族群內個股再度轉強，投資人仍須留意市場隔日沖對股價波動加劇，避免過度追價。

除此之外，目前大型電子權值股的股價，多屬橫向整理階段，加上 CoWaS、網通、碳權相關、半導體檢測與故障分析、PA 等，類股漲勢皆不具連貫性，雖然短線價差操作導致強勢股振幅擴大，但未影響其類股向上墊高的多方結構。然而，上半年較未受到資金青睞的傳產族群， 包含政策加持的鋼鐵、二線塑化、汽車零組件等，皆為短線可著墨的低位階優質股。

周一美股四大指數收盤：道瓊指數上漲407.51點、漲幅1.16%，那斯達克指數上漲85.16點、漲幅0.61%，標準500指數上漲40.41點、漲幅0.9%，費半指數上漲40.21點、漲幅1.09%。

凱基投顧表示，美國將公布消費信貸數據。財報方面，盤前泰森食品（TSN）、派拉蒙（PARA）將公布財報，盤後Coterra Energy（CTRA）、Skyworks（SWKS）將公布財報。

美股盤勢多變，財報是主要的驅動因素，7月就業報告與殖利率的變化也很關鍵。殖利率的下滑主要還是反映就業報告中非農就業的放緩，而這在一定程度上重新確認 Fed 升息到此為止的論調，無論2年或10年債殖利率皆下跌超過10bps。

另外，標準的11個類股中，僅非必須消費上漲1.9%與能源上漲0.03%，而必須消費、公用事業與科技跌幅都超過1%。

三大法人昨（7）日集中市場合計賣超40.6億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超32.2億元，投信買超31.1億元，自營商（自行買賣）賣超19.2億元，自營商（避險）賣超20.3億元。

統一期貨表示，法人籌碼方面，外資買入期貨多單6,005口，未平倉淨多單翻多至2,359口，而自營商則加碼期貨空單71口。

另外，在選擇權未平倉部分，選買權最大未平倉仍為17,100 點，賣權最大未平倉上漲300點至16,700點，顯示市場看法樂觀。