8/8【早晨財經速解讀】 降息有望?AI大反攻 高股息ETF成領頭羊?

美股三大指數周一（7日）收紅，收復了上周部分失地，道瓊指數勁揚超過400點，投資人在本周四將公布消費者物價指數（CPI）前增加持股部位。

道瓊工業指數7日收盤勁揚407.51點，漲幅1.16%，至35,473.13點，創6月15日以來最大單日漲幅；標普500指數漲40.41點，漲幅0.90%，報4,518.44點；那斯達克指數漲85.16點，漲幅0.61%，報13,994.40點。

標普500指數結束四連跌。今年，標普500指數還出現過兩次這樣的連跌，分別在5月初和2月份。標普500指數在12月曾連續五個交易日下跌。

那斯達克指數結束四連跌，但電動汽車巨擘特斯拉股價下跌0.9%，此前該公司任命 Vaibhav Taneja 接替Zachary Kirkhorn 擔任財務長。

億萬富豪投資大師巴菲特旗下的波克夏公司股價大漲上漲3.4%，創歷史新高，此前該公司公布上季營業利益首度突破100億美元。

標普主要類股多數上漲，其中通訊服務和金融類股分別上漲1.9%和1.4%。

2023年迄今美國股市大幅上漲，標普500指數已經上漲17.7%，受惠於對人工智慧（AI）的樂觀情緒和全球最大經濟體實現軟著陸的希望。

Natixis Investment Managers 首席投資組合策略師 Jack Janasiewicz 表示：「我認為，有足夠多的人可能希望將一些資金投入股市，因為他們確實已經在這波漲勢中錯過了很多機會，這將限制獲利了結造成的任何下跌。」

他指出，預期近期會有些橫盤走勢，在這波大漲後獲利了結的投資人，與逢跌買入的投資者相互抵銷。

雖然8月的交易投資通常因暑期休假而出現季節性放緩，但按計劃將發生的事件和數據發布仍會為投資人提供一些新的考慮因素。

美國本周四將公布最新 CPI 數據，有望為聯準會的貨幣政策路徑提供線索，上周五出爐的就業報告再次引發了市場對聯準會可能在更長時間內維持高利率的擔憂。

其他個股方面，泰森食品下跌3.8%，因為這家肉類包裝公司公布的上季營收低於華爾街預期。

疫苗生產商 BioNTech 和莫德納分別下跌7.5%和6.5%。前者表示，由於與疫情相關的需求驟降，上季收入受到影響，因此將削減藥物開發預算。後者則因投資銀行 Leerink 下調公司目標價而受到打擊。