MSCI季度調整 法人預期技嘉、世芯-KY入摩機率高

MSCI（明晟）新一波季度調整於台北時間8月11日凌晨公布結果，並於8月31日尾盤生效，統一投顧指出，根據第2季度台股表現、個股的自由流通率與市值排名的變動來看，台股此次權重可能遭小幅調降，個股方面，技嘉（2376）、世芯-KY（3661）納入成分股的機率高。

統一投顧指出，回顧2023年7月至8月3日止，新興國家股市的表現，以俄羅斯、馬來西亞、香港國企指數表現較佳；MSCI台灣指數下跌0.8%，位居新興市場後段。考量台灣經濟成長動能疲軟，且有地緣政治風險變數干擾，因此，研判台股權重小幅調降。

在個股方面，市場排名居前100名，自由流通比率高，且尚未納入MSCI成分股的個股有技嘉、世芯-KY、台光電、奇鋐、裕融、致茂等，考量市值變化及落後成分股抽換，預期技嘉、世芯-KY在此次的季度調整中納入成分股的機會較高。