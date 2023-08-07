MSCI 季度調整 技嘉、世芯-KY有望納入成分股

MSCI 季度調整預計在台北時間8 月11日凌晨公布結果，且在8月31日盤後生效，統一投顧根據今年第2季台股表現、個股的自由流通率（Free Floating）與市值排名的變動評估，預估技嘉（2376）、世芯-KY（3661）納入 MSCI 成分股機會高，另外，台股權重調整預期小降；同時穩懋（3105）、譜瑞-KY（4966）市值排名落後，需提防遭移除的風險。

統一投顧今（7）日提出 MSCI 季度調整展望與預測，認為今年7月以來台灣加權指數及 MSCI 台灣指數分別下跌0.1%及0.8%，表現位居後段，考量台灣經濟成長動能疲軟，且有地緣政治風險變數干擾，研判台股權重小幅調降。

統一投顧表示，統計7月至8月3日止新興國家股市表現，以俄羅斯、馬來西亞、香港國企指數表現較佳；MSCI 台灣指數下跌0.8%，位居新興市場後段；考量台灣經濟成長動能疲軟，且有地緣政治風險變數干擾，因此研判台股權重小幅調降。

另外，在 MSCI 成分股部分，統一投顧分析，回顧第2季個股表現，市場排名前100名，自由流通比率高，且尚未納入 MSCI 成分股的個股有技嘉、世芯-KY、台光電、奇鋐、裕融、致茂、大同、東元、聯華、中美晶、佳世達、大成鋼等12檔；考量市值變化及落後成分股抽換，預期技嘉、世芯-KY納入成分股的機會較高。

統一投顧表示，觀察最新市值排名，穩懋、譜瑞-KY 排名分別為 129 名及 122 名，連續兩季度跌破百名之外，且外資持股比率較前一季仍持續下降，市值排名落後，需提防遭移除的風險。

台股今（7）日開高走高，早盤以16,870.81點開出，盤中收復萬七，一度衝達17,032.32點，終場收在16,996點，上漲152.32點，由AI股反彈大漲領，多檔指標股漲停作收，包括緯創、廣達、英業達、世芯-KY、技嘉等。

技嘉早盤以316元開出，股價開高走高衝上漲停336.5元鎖死到終場收盤，成交量24,651張，漲停排隊買單超過6,000張；世芯-KY早盤以1,875元開高，股價震盪上攻衝上漲停2,040元鎖死到收盤，再站上2,000元關卡價位之上，上漲185元，成交量2,582張，漲停買單591張。