AI千金股世芯-KY衝漲停 緯穎、創意反彈再攻高

受到創意（3443）舉行法說會釋出下修全年營收及獲利預估，低於市場預期影響，上周多檔高價股與AI族群走勢疲軟，創意單周累計下跌超過23％，今（7）日股價反彈上揚最高逾3%至1,440元，帶動AI相關高價股再度上揚，世芯-KY（3661）攻上漲停2,040元、上漲185元，緯穎（6669）上漲逾8%至最高1,705元、上漲150元。

華南投顧董事長儲祥生表示，創意為AI族群的領頭羊，今年來飆漲幅度較大，通常短期大幅度上漲、距離年線差距較大的個股，一般都具拉回的風險，而跌幅拉大之後，通常短線上就有機會再上彈，不過之後要再複製7月大漲的行情會較困難，跌深反彈之後容易遇到壓力，看好 AI題材的投資人，可關注相關族群是否有開始反彈的標的，有機會可以再稍微帶動其他跌深的個股。