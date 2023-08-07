快訊

6月才剛畢業！女在學校大門口學騎機車 衝入溝渠不治身亡

藝術無罪，滲透有理？倫敦塗鴉牆「中國政治標語」之亂

我孫子才2歲！「誰當總統都可以 但是不准有戰爭」 台中里長掛看板引熱議

AI千金股世芯-KY衝漲停 緯穎、創意反彈再攻高

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
高價股上周股價表現。資料來源：CMoney 楊淨淳／製表
高價股上周股價表現。資料來源：CMoney 楊淨淳／製表

受到創意（3443）舉行法說會釋出下修全年營收及獲利預估，低於市場預期影響，上周多檔高價股與AI族群走勢疲軟，創意單周累計下跌超過23％，今（7）日股價反彈上揚最高逾3%至1,440元，帶動AI相關高價股再度上揚，世芯-KY（3661）攻上漲停2,040元、上漲185元，緯穎（6669）上漲逾8%至最高1,705元、上漲150元。

華南投顧董事長儲祥生表示，創意為AI族群的領頭羊，今年來飆漲幅度較大，通常短期大幅度上漲、距離年線差距較大的個股，一般都具拉回的風險，而跌幅拉大之後，通常短線上就有機會再上彈，不過之後要再複製7月大漲的行情會較困難，跌深反彈之後容易遇到壓力，看好 AI題材的投資人，可關注相關族群是否有開始反彈的標的，有機會可以再稍微帶動其他跌深的個股。

AI

延伸閱讀

AI類股緯創漲停 法人：恐怕還會區間震盪

緯創第2季獲利優預期 盤中爆量3.3萬張衝漲停

AI伺服器最大受惠者：緯穎

超導體旋風引爆這族群大漲 華新爆量、華榮及大山漲停

相關新聞

台灣碳權交易所今揭牌 碳權概念股爆賣壓、造紙股跳水

台灣碳權交易所今（7）日在高雄軟體園區揭牌，開啟淨零碳排重要里程碑。不過，碳權概念股今日股價跳水，指標股農林（2913）...

外資買股 拉升大型電金傳

周一美股四大指數全面收漲，帶動台股加權指數昨（1）日開高漲逾百點，惟人工智慧（AI）族群沖浪之下，盤中翻黑回測月線，幸賴...

父親節也可買股當禮物 這幾檔股、定期定額ETF是爸爸們最愛

8月8日父親節即將到來，為感謝長年為家庭打拚的爸爸，子女想要送上一份貼心關懷，不妨結合理財規劃，幫爸爸買股取代買禮物，除...

震盪整理、評價修正後 台股逐步回歸基本面

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，台股主要面臨以下幾大壓力而陷入震盪整理的格局；一是AI族群短線漲多後的調節壓力；一是...

台股迎2,500億資金活水

台股上周拉回修正，指數一度回測季線支撐。雖然目前市場氛圍轉趨謹慎，不過法人指出，本周資金面再傳喜訊，合計將有2,586億...

8/7【早晨財經速解讀】巴菲特Q2財報大賺 手上現金卻無處投?非農打臉小非農?薪資增速停不下來

「股神」巴菲特接受CNBC訪問時表示，不擔心惠譽（Fitch）美國債信評級，但擔憂是合理的。他也說，此事並未改變波克夏的策略，也未影響他對美元及美國公債的觀感。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦