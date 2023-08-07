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【早晨財經速解讀】巴菲特Q2財報大賺 手上現金卻無處投？非農打臉小非農？薪資增速停不下來

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8/7【早晨財經速解讀】巴菲特Q2財報大賺 手上現金卻無處投?非農打臉小非農?薪資增速停不下來

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

「股神」巴菲特接受CNBC訪問時表示，不擔心惠譽（Fitch）美國債信評級，但擔憂是合理的。他也說，此事並未改變波克夏的策略，也未影響他對美元及美國公債的觀感。

受訪時他還透露，波克夏上周一才買了100億美元的美國公債，又買了100億美元，「至於周一的唯一一個問題是，我們究竟要買再100億美元的3個月期還是6個月期國庫券？」

摩根大通（JPMorgan）執行長戴蒙上周三（2日）接受CNBC 訪問時，也說美國債信被惠譽降評很「荒謬」，但真的不重要，不會有什麼關係，最終不會有影響，因為「是市場在決定借貸的成本，不是信評機構」。

惠譽1日將美國債信從AAA下調至AA+，理由是未來三年的財政狀況預料會惡化，政府債務也將不斷增加。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

巴菲特 摩根 債務 美國

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