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題材撐腰抗跌領漲 16檔大戶押寶領軍反攻

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股。 聯合報系資料照片
台股。 聯合報系資料照片

美國10年期公債殖利率衝上4%、財報效應等利空干擾，台股急殺回測季線後，技術面醞釀跌深反彈契機，法人認為，聯發科（2454）、聚陽等獲得法人、大戶逆勢敲進的強勢股，可望領漲抗跌，在本周反攻萬七時穩中求勝。

亞馬遜4日股價漲8.2%，不敵蘋果下殺4.8%、及憂喜參半的美國最新非農就業數據，上周五美股四大指數開高收低，台積電ADR漲1.2%收96.1美元，但台指期夜盤一度漲逾百點後收跌57點或0.3%至16,766點，市場追價力道有限，明（7）日台股開盤賣壓仍待消化，並視蘋概股表現。

專家分析，台股季線上揚，提供下檔支撐，且廣達、技嘉等AI指標股先行止穩，大盤四日急殺逾700點後，短線或有反彈機會，先看能否站回萬七、月線。

台新投顧副總經理黃文清表示，雖然庫存去化遞延，但下半年企業獲利逐季好轉為市場共識，法人、大股東、公司派、壽險、代操、主力等大戶仍趁本波台股震盪拉回時，逢低進場撿便宜，有利籌碼進一步洗淨。

篩選上周千張以上大戶增持、法人逆勢買超逾2億元，股價表現優於大盤的強勢個股，除聯發科、聯詠、瑞儀、景碩、零壹、矽創、中光電、昇佳電子、群創等電子股，及聚陽、農林、新光鋼、長榮鋼、中鴻、裕隆等傳產股，還有金融股國泰金。

16檔大戶+法人聯手搶進股
16檔大戶+法人聯手搶進股

群創第2季虧損持續收斂，表現優於預期，法人看好轉虧為盈，聯詠、瑞儀、矽創等上游零組件廠可望雨露均霑。聚陽第2季財報優於預期，法人評估今年獲利可持續成長，後市展望漸入佳境，吸引外資買盤挹注。


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