概念股含金量 看三重點

碳權交易所將在明（7）日掛牌，這是台灣走向2050淨零排放目標，推動國內產業減碳排的重要里程碑，自從證交所5月宣布將成立碳交所以來，所謂「碳權概念股」在市場炒得火熱，不過專家提醒，所謂碳權概念股除公司本身有碳權外，還須經過政府認證才算數。

KPMG安侯永續發展顧問公司執行副總林泉興指出，所謂碳權概念股，應該檢視三大重點：一、企業本身是否有碳權？二、該碳權是否符合國際規則並取得政府機關認證，必須是「有品質的碳權」；三、該碳權能否上架開放交易買賣。

例如，未來在台灣，能在碳交所交易的碳權，必須取得環保署認證，獲環保署核發的碳權。

林泉興表示，民眾或投資人要注意，怎樣的企業才不是漂綠企業，倘若公司自己不努力減碳，而是光靠買碳權來達到碳中和，這就不行；或企業只是在生產過程中僅拿其中一小段減碳排來宣傳自己減碳排成果，這也是漂綠。