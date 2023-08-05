EPS往上翻升邁入新篇章 法人調高這檔IP股目標價逾五成

M31（6643）拜國際IP供應商淡出 foundation IP外溢效果，加上晶圓代工龍頭訂單增溫、全球增建晶圓代工廠，以及高速傳輸IP需求暢旺，法人預期，未來每股純益（EPS）將往上翻升邁入新篇章，大幅調高目標價逾五成，躋身千金股行列。

投顧法人分析，M31為矽智財服務公司，IP包括Foundation IP、Functional IP，以往營運尚未完全展開，以及營業費用偏高，而多少抵銷部分營運成果，使稅後EPS長期落在8至12元區間。

但隨天時地利人和，法人看好M31獲利將往上翻升，主因為晶圓代工龍頭廠以往僅將特殊製程所需IP交由M31負責，但今年開始跨入FINFET 12奈米／16奈米製程 IP，後續往更先進製程導入，評估應側重最先進製程與先進封裝技術，因此對其餘相對較成熟製程將增加 IP 外包的潛在機會。

其次，某國際IP供應商退出Foundation IP領域後，外包的IP供應商僅以Synopsys與M31為主，勢必不會僅仰賴一家供應商，給予M31滲透率增加空間。

法人透露，M31已接獲新加坡晶圓代工廠特殊製程IP訂單，至於美系晶圓代工廠N3 訂單，先前受制客戶營運狀況欠佳而遞延，目前期待年底前有進展。

第三，M31自2017年進行車規認證，目前已取得美日主要車載晶片大廠design in，預計2024年較有明顯貢獻，伺服器布局方面，由於主晶片對外連接的傳輸介面均為PCIe或DDR，專精傳輸介面IP開發的M31亦能發揮所長，針對國際雲端大廠的晶片業營運現況與分析，則透過台系設計服務廠商為窗口，當雲端大廠自製ASIC需要傳輸介面 IP，M31即能提供IP支援。

最後則是隨中國大陸去美化浪潮， M31的中國客戶以22至40奈米成熟製程為主，不屬於美國禁令限制範疇，長期有助於 M31在當地業務拓展。