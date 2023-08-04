快訊

花式滑冰／女粉絲心碎！ 退役滑冰王子羽生結弦宣布登記結婚

第二屆500Young／「百變星勢力」獎得主王淨 為自己打氣繼續尋找答案

響應節能減碳 確信機構專區無紙化申請系統10日上線

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

響應節能減碳，臺灣證券交易所攜手櫃買中心在公司治理中心網站的確信機構專區建置無紙化申請作業系統，8月10日起上線。

金管會「2013強化我國公司治理藍圖」提出形塑公司治理文化、促進股東行動主義、提升董事會職能、揭露重要公司治理資訊及強化法制作業等五大計畫項目、13項具體措施。其中，形塑公司治理文化之第一項具體措施即為「整合協調民間資源，成立公司治理中心」，指定證交所設立「公司治理中心」。

臺灣證券交易所表示，為積極響應淨零碳排目標並落實節能減碳行動，與櫃買中心共同於公司治理中心網站的確信機構專區建置無紙化申請作業系統，自8月10日起確信機構及人員的認可申請作業，將可透過該系統於線上填具申請書及上傳佐證附件，且通過認可之確信機構及人員名單將由系統自動揭示，改採線上無紙化作業將同時達到提升作業效率及友善環境保護。

「上市上櫃公司永續報告書確信機構管理要點」自今年1月1日起實施後，相關確信機構及人員之認可作業係由確信機構檢具紙本申請書及附件，向臺灣證券交易所及櫃買中心提出申請，並經認可後揭示於確信機構專區。未來確信機構提出申請時，應先至公司治理中心(https://cgc.twse.com.tw/)之「確信機構專區」頁籤，於「申請與申報」項下點選「註冊帳號」並以英文簡稱為專屬帳號，以利辦理後續申請及進修時數申報作業；另已於確信機構專區揭示之機構及人員名單則無需重行輸入或調整。

證交所表示，符合確信機構進修課程之辦理單位名單，已揭示於公司治理中心網站確信機構專區的「確信機構訓練課程辦理單位」網頁(https://cgc.twse.com.tw/agencyCourse/listCh)。

櫃買中心 作業系統

延伸閱讀

台股跌幾點答案出爐 臺灣指數公司公告今下跌50點

國產建材實業研發大躍進 碳礦化混凝土獲國家級認證

落實節能減碳 確信機構專區無紙化申請作業系統 8月10日正式啟用

正德上半年營收年減76% 新船將報到

相關新聞

獨／史上頭一遭！台股跌點鬧雙胞 今天跌35.23點還是50.05點？

經過一天颱風假休市，台股今(4)日恢復交易，但，俗稱「大盤」的集中市場發行量加權股價指數今天下跌點數卻鬧出雙胞案，部分券...

外資買股 拉升大型電金傳

周一美股四大指數全面收漲，帶動台股加權指數昨（1）日開高漲逾百點，惟人工智慧（AI）族群沖浪之下，盤中翻黑回測月線，幸賴...

2024伺服器出貨量可望成長？ 法人：注意4大AI重點股

據研究資料顯示，預估全球伺服器出貨量在2023年可能會衰退4.8%，不過2024年可望成長4.9%。法人建議，可關注AI...

台股週線收黑449.25點 市值蒸發逾1.3兆

台灣證券交易所公布統計，台股今天收在16843.68點，較上週下跌449.25點，跌幅約2.6%；電腦及周邊設備類指數跌...

外資賣超台股逾百億 調節華邦電和中信金

台股今天下跌35點收在16843點，外資今天賣超台股新台幣103.43億元，其中加碼緯創、光寶科、鴻海，調節華邦電、中信...

AI是巨大泡沫？本土投顧評估結果出爐

台股近期走勢震盪，人氣指標人工智慧（AI）概念股成為波動主因，法人認為，雖然台股短期漲多而波動加劇，但今年底前仍有較大機...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦