響應節能減碳 確信機構專區無紙化申請系統10日上線

響應節能減碳，臺灣證券交易所攜手櫃買中心在公司治理中心網站的確信機構專區建置無紙化申請作業系統，8月10日起上線。

金管會「2013強化我國公司治理藍圖」提出形塑公司治理文化、促進股東行動主義、提升董事會職能、揭露重要公司治理資訊及強化法制作業等五大計畫項目、13項具體措施。其中，形塑公司治理文化之第一項具體措施即為「整合協調民間資源，成立公司治理中心」，指定證交所設立「公司治理中心」。

臺灣證券交易所表示，為積極響應淨零碳排目標並落實節能減碳行動，與櫃買中心共同於公司治理中心網站的確信機構專區建置無紙化申請作業系統，自8月10日起確信機構及人員的認可申請作業，將可透過該系統於線上填具申請書及上傳佐證附件，且通過認可之確信機構及人員名單將由系統自動揭示，改採線上無紙化作業將同時達到提升作業效率及友善環境保護。

「上市上櫃公司永續報告書確信機構管理要點」自今年1月1日起實施後，相關確信機構及人員之認可作業係由確信機構檢具紙本申請書及附件，向臺灣證券交易所及櫃買中心提出申請，並經認可後揭示於確信機構專區。未來確信機構提出申請時，應先至公司治理中心(https://cgc.twse.com.tw/)之「確信機構專區」頁籤，於「申請與申報」項下點選「註冊帳號」並以英文簡稱為專屬帳號，以利辦理後續申請及進修時數申報作業；另已於確信機構專區揭示之機構及人員名單則無需重行輸入或調整。

證交所表示，符合確信機構進修課程之辦理單位名單，已揭示於公司治理中心網站確信機構專區的「確信機構訓練課程辦理單位」網頁(https://cgc.twse.com.tw/agencyCourse/listCh)。