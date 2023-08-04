台股開低走高 散熱族群挑大樑

台股今（4）日收盤指數16,843.68點，下跌35.23點，台積電（2330）收盤下跌7元，收盤價554元。AI股稍微走穩，台股呈開低走高。

今日強勢股集中於散熱模組的建準（2421）、奇鋐（3017）、力致（3483）、雙鴻（3324）、安鈦克（6276）。

弱勢股集中於超導體金銅鉛概念股：泰銘（9927）、鑫科（3663）、第一銅（2009）、華榮（1608）、金益鼎（8390）。

日前南韓研究團隊透過論文未定稿版本網站arXiv.org發表研究成果，宣稱找到可在常溫常壓下達到零電阻的超導體LK-99，若論文內容為真，代表超導體可大大降低能源損耗，用於各項發電設施，代替散熱。但超導體概念股的下跌因素在於，目前超導體的研究成果真實性仍無定論投資人因而轉向持續看好散熱模組。

7月營收雙成長類股今日走勢強勁，宏捷科（8086）、豐達科（3004）、義隆（2458）、中興電（1513）、博大（8109）。

針對今(4)日台股走勢，國泰證券證期處協理簡伯儀表示，7月營收的成長，也算是台股抗跌的避風港。今日也公布了一些表現不錯的類股，或者第2季季報，如觀光內需的族群，就出現墊檔狀況，因此盤勢還是回歸基本面，在業績掛帥的情況下，簡伯儀認為對股價的看法還是偏向正面。

另外，簡伯儀也提醒投資人，後續觀察AI類股何時持穩、美債後續發展，並留意相關企業的季報與營收表現。