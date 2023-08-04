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台股盤勢出現止穩訊號？法人：短線仍有整理空間

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

台股今（4）日早盤在相關AI族群弱勢，指數持續回測近期新低，盤中最低點來到16,748點，剛好來到季線支撐，指數獲得初步支撐，盤勢出現反彈，指數跌幅出現收斂，終場指數下跌35點，指數收在16,843點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，8月的第一周，指數下跌449點，觀察最近幾周的周線可發現，大盤K線呈現紅黑相間，顯示盤勢在此呈現多空拉鋸，不過由於周K線是留下約498點長黑K棒，加上周KD指標在高檔出現死亡交叉，周RSI指標也跌落至空方區，因此，後續周線若無法收紅，中期高檔震盪整理的趨勢將變改變，大盤中期恐有回檔整理的風險。

就日線來看，今日K線留下十字線，指數回測季線支撐，由於大盤從5月17日以來，季線始終未被跌破，因此，短線季線若被失手，中期整理趨勢將更為明顯。

另外，新台幣持續走弱，並創近九個月以來新低，統計近五個交易日累計貶值接近4角，由於近期美元回升，站穩月、季線反壓，預期新台幣貶值趨勢未變下，不利於資金動能。

在法人態度上，外資在現貨市場賣超，期貨未平倉多單轉為空單，本土法人投信也在集中市場出現減碼，法人偏向保守；日線的技術指標，日KD指標目前維持交叉往下，且開口持續擴大，RSI指標跌破至50空方區之下，MACD負的柱狀體也持續擴大，加上融資餘額雖然出現減少，但整體仍維持高檔，指數短線有機會持續整理。

新台幣 KD

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