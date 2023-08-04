AI 股震盪 投資名師：短線可卡位 長期持穩

根據國泰證券分析師簡伯儀的觀察，最近AI股市場可能出現止跌的跡象，投資人應謹慎處理，先觀察市場走勢，短線投資者可進場卡位，長線投資者宜持穩。整體而言，AI股市場展望正向，但仍需密切注意市場變化，根據個人風險承受能力做出適當決策。

大盤近期的K線圖出現連續三天走破底部走勢，且今天有出現下陰影線，顯示股價跌幅較大。短線來看，股價跌深有機會做出反彈，但需留意法人態度和融資賣超情況。

觀察AI族群股價是否能收復月均線以上，這可能是一個短期守穩的機會。同時，從K線的角度來看，連續三天股價不再做破底走勢，也值得留意。

AI指標股NVIDIA的表現也是值得觀察的重點。若其仍保持強勢，有機會帶動整體AI股族群做出反彈。國泰證券分析師簡伯儀指出對於AI股市場整體持正向看法，認為長線上沒有太大問題。然而，短線上需留意股價的籌碼與線型等因素，尤其台灣有些當沖交易的狀況。