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AI 股出現轉強？分析師：技術指標仍維持偏空方

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

針對今(4)日台股盤中走勢，國泰證券證期處協理簡伯儀表示， AI 類股經過這3天之後，最近出現轉強，因此短線上來看，整個盤勢狀況應該是先求穩，不過以技術指標的角度，仍維持偏向空方，未有明顯轉強，還是需要後面的觀察。

簡伯儀指出，以今天稍早台股線型角度來看，今日回到季線，加上前波位置，因此短線上，這兩項就是多頭力守的點，由於季線、頸線是中期的趨勢，而今日台股守下影線，代表多方有試圖反攻，再搭配整個 OTC 也有出現止穩的跡象，反觀股價則較偏谷底的跡象。

另外，簡伯儀表示，緯創（3231）已有收下影線，今早受到大股東賣壓，籌碼較亂；創意（3443）則出現連續3天下跌，最近出現持穩，皆有股價表現築底的跡象。

台股 簡伯儀

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